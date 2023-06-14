В Курганской области увеличилось число стобалльников по ЕГЭ

В Курганской области пять выпускников написали госэкзамен на высший балл

15 июня 2023 в 16:35 Размер текста - 17 +

В Шадринске объявили о первых стобалльниках по ЕГЭ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Курганской области пять выпускников школ по итогу сдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ) получили по 100 баллов. Три школьника из Шадринска на высший балл сдали русский язык и литературу, сообщил в своем telegram-канале глава города Антон Мокан. Ранее о двух стобалльниках заявляла мэр кургана Елена Ситникова. «Стали известны первые предварительные результаты ЕГЭ. Среди наших школьников — три стобалльника. Школьники показали наивысший результат на экзаменах по русскому языку и литературе», — написал Мокан. Он уточнил, что госэкзамены успешно сдали выпускники шадринского лицея и школы №4. Ранее URA.RU сообщало, что ученицы двух гимназий Кургана получили 100 баллов на экзамене по литературе. Кроме этого, у одной из выпускниц 31-й гимназии есть наивысший балл по химии.

В Курганской области пять выпускников школ по итогу сдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ) получили по 100 баллов. Три школьника из Шадринска на высший балл сдали русский язык и литературу, сообщил в своем telegram-канале глава города Антон Мокан. Ранее о двух стобалльниках заявляла мэр кургана Елена Ситникова. «Стали известны первые предварительные результаты ЕГЭ. Среди наших школьников — три стобалльника. Школьники показали наивысший результат на экзаменах по русскому языку и литературе», — написал Мокан. Он уточнил, что госэкзамены успешно сдали выпускники шадринского лицея и школы №4. Ранее URA.RU сообщало, что ученицы двух гимназий Кургана получили 100 баллов на экзамене по литературе. Кроме этого, у одной из выпускниц 31-й гимназии есть наивысший балл по химии.