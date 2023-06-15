Из алкомаркета змею переместили в болото Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Челябинске в один из магазинов сети «Красное & Белое» по улице Университетская Набережная заполз уж, испугав продавцов и посетителей. Как сообщили URA.RU в пресс-службе управление по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения города (УБЖ), спасатели поймали змею и выпустили в естественную среду обитания.

«В магазин заполз живой уж и перепугал сотрудников и покупателей. На помощь пришли спасатели. Они поймали ужа, а после благополучно выпустили в естественную среду обитания», — сообщили URA.RU в пресс-службе УБЖ.

С началом весенне-летнего сезона змеи уже несколько раз напали на жителей. В основном пресмыкающиеся нападают в лесных массивах, защищая свою территорию.