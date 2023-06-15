Змея перепугала посетителей «Красное & Белое» в Челябинске. Видео

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Пятьдесят восьмой день вынужденных выходных из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции CoVID-19. Екатеринбург, красное белое, магазин красное и белое, красное и белое, алкомаркет красное белое
Из алкомаркета змею переместили в болото Фото:

В Челябинске в один из магазинов сети «Красное & Белое» по улице Университетская Набережная заполз уж, испугав продавцов и посетителей. Как сообщили URA.RU в пресс-службе управление по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения города (УБЖ), спасатели поймали змею и выпустили в естественную среду обитания.

«В магазин заполз живой уж и перепугал сотрудников и покупателей. На помощь пришли спасатели. Они поймали ужа, а после благополучно выпустили в естественную среду обитания», — сообщили URA.RU в пресс-службе УБЖ.

С началом весенне-летнего сезона змеи уже несколько раз напали на жителей. В основном пресмыкающиеся нападают в лесных массивах, защищая свою территорию.

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В Челябинске в один из магазинов сети «Красное & Белое» по улице Университетская Набережная заполз уж, испугав продавцов и посетителей. Как сообщили URA.RU в пресс-службе управление по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения города (УБЖ), спасатели поймали змею и выпустили в естественную среду обитания. «В магазин заполз живой уж и перепугал сотрудников и покупателей. На помощь пришли спасатели. Они поймали ужа, а после благополучно выпустили в естественную среду обитания», — сообщили URA.RU в пресс-службе УБЖ. С началом весенне-летнего сезона змеи уже несколько раз напали на жителей. В основном пресмыкающиеся нападают в лесных массивах, защищая свою территорию.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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