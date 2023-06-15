ФСБ поймала челябинца, призывавшего к терроризму

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Учения СОБР и кинологической службы таможни на территории Белоярского района. Свердловская область, силовики, преступник, антитеррор, собр, наручники, задержание, криминал, кто, контр-террористическая операция
Мужчина в соцсетях призывал к насилию в отношении силовиков Фото:

Сотрудники УФСБ России по Челябинской области пресекли деятельность террористического характера, которую осуществлял житель региона. Об этом 15 июня сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.

«Житель Челябинской области публично распространял в telegram-чате призывы к совершению террористических актов в отношении органов власти, а также применения насилия к сотрудникам правоохранительных органов. Осужденный раскаялся и полностью признал свою вину», — сообщили в пресс-службе УФСБ России по области.

Центральный окружной военный суд (Екатеринбург) признал виновным южноуральца в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 205.2 УК России («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности») и ч. 2 ст. 280 УК России («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности»). Суд приговорил мужчину к штрафу в размере 400 тыс. рублей.

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Сотрудники УФСБ России по Челябинской области пресекли деятельность террористического характера, которую осуществлял житель региона. Об этом 15 июня сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. «Житель Челябинской области публично распространял в telegram-чате призывы к совершению террористических актов в отношении органов власти, а также применения насилия к сотрудникам правоохранительных органов. Осужденный раскаялся и полностью признал свою вину», — сообщили в пресс-службе УФСБ России по области. Центральный окружной военный суд (Екатеринбург) признал виновным южноуральца в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 205.2 УК России («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности») и ч. 2 ст. 280 УК России («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности»). Суд приговорил мужчину к штрафу в размере 400 тыс. рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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