ФСБ поймала челябинца, призывавшего к терроризму

15 июня 2023 в 16:59 Размер текста - 17 +

Мужчина в соцсетях призывал к насилию в отношении силовиков Фото: Анна Майорова © URA.RU Сотрудники УФСБ России по Челябинской области пресекли деятельность террористического характера, которую осуществлял житель региона. Об этом 15 июня сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. «Житель Челябинской области публично распространял в telegram-чате призывы к совершению террористических актов в отношении органов власти, а также применения насилия к сотрудникам правоохранительных органов. Осужденный раскаялся и полностью признал свою вину», — сообщили в пресс-службе УФСБ России по области. Центральный окружной военный суд (Екатеринбург) признал виновным южноуральца в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 205.2 УК России («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности») и ч. 2 ст. 280 УК России («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности»). Суд приговорил мужчину к штрафу в размере 400 тыс. рублей.

Сотрудники УФСБ России по Челябинской области пресекли деятельность террористического характера, которую осуществлял житель региона. Об этом 15 июня сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. «Житель Челябинской области публично распространял в telegram-чате призывы к совершению террористических актов в отношении органов власти, а также применения насилия к сотрудникам правоохранительных органов. Осужденный раскаялся и полностью признал свою вину», — сообщили в пресс-службе УФСБ России по области. Центральный окружной военный суд (Екатеринбург) признал виновным южноуральца в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 205.2 УК России («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности») и ч. 2 ст. 280 УК России («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности»). Суд приговорил мужчину к штрафу в размере 400 тыс. рублей.