NEWS.ru: армянские военные обстреляли российских миротворцев в Карабахе. Видео

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Виды Степанакерта и Шуши. Нагорный Карабах, нагорный карабах
Конфликт в Нагорном Карабахе продолжается не одно десятилетие (фото из архива) Фото:
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Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Российские миротворцы в Нагорном Карабахе подверглись обстрелу со стороны армянских военных. Об этом сообщают армянские СМИ.

Российские миротворцы, сопровождавшие азербайджанских пограничников для установки флага на государственной границе, попали под обстрел армянских солдат, сообщает NEWS.ru со ссылкой на азербайджанские СМИ. URA.RU направило запрос в Минобороны РФ с просьбой подтвердить информацию и прокомментировать инцидент.

Ситуация в спорном между Азербайджаном и Арменией Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября прошлого года. О возобновлении военных действий сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян. Власти обеих стран ввели военное положение на своих территориях, граничащих с Карабахом. Премьер-министр Армении Никол Пашинян обвинил власти Азербайджана в игнорировании предложений Армении по мирному урегулированию конфликта.

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Российские миротворцы в Нагорном Карабахе подверглись обстрелу со стороны армянских военных. Об этом сообщают армянские СМИ. Российские миротворцы, сопровождавшие азербайджанских пограничников для установки флага на государственной границе, попали под обстрел армянских солдат, сообщает NEWS.ru со ссылкой на азербайджанские СМИ. URA.RU направило запрос в Минобороны РФ с просьбой подтвердить информацию и прокомментировать инцидент. Ситуация в спорном между Азербайджаном и Арменией Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября прошлого года. О возобновлении военных действий сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян. Власти обеих стран ввели военное положение на своих территориях, граничащих с Карабахом. Премьер-министр Армении Никол Пашинян обвинил власти Азербайджана в игнорировании предложений Армении по мирному урегулированию конфликта.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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