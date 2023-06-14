Тюменским дачникам стало сложнее добираться из СНТ в город

15 июня 2023 в 19:10 Размер текста - 17 +

Новый маршрут стал неудобным для дачников и жителей ближайших поселений Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Тюменцам стало сложнее добираться в город с дачных участков из-за изменений в маршруте автобуса №158. Об этом URA.RU рассказала местная жительница Надежда Лопаренко. По ее словам, новый маршрут неудобен не только для дачников, но и для жителей ближайших поселений. «С 4 июня изменилась схема движения автобуса №158 „з- д Медоборудования — с/о Искатель“. Из схемы движения исключили промежуточные остановочные пункты „ул. Моторостроителей“, „Сквер Десантников“, „Восточный 3“, „ТЭЦ №2“ в прямом и обратном направлениях, „Поликлиника“ и „ул. Теплотехников“ в обратном направлении. <…> Новый маршрут стал неудобным для дачников! Раньше этот автобус всегда был полный, пенсионеры ездили с внуками на дачи каждый день. А сейчас транспорт ходит полупустой, так как многие дачники стали оставаться в своих СНТ, или ездят туда один раз в неделю, потому что добираться в город неудобно», — рассказала URA.RU жительница. По ее словам, на новых остановках дачники выходят лишь для того, чтобы пересесть на новый автобус. Также тюменка добавила, что жителей не предупредили заранее об изменениях и они не были готовы к новому маршруту. В пресс-службе администрации Тюмени агентству рассказали, что изменения в маршруте автобуса №158 связаны с закрытием левых поворотов на примыкании улицы Теплотехников к автодороге «Обход города Тюмени». «В целях сохранения установленного расписания и наиболее быстрой доставки пассажиров до садоводческих товариществ, а также в обратном направлении, и учитывая, что остановочные пункты „ул. Моторостроителей“ находятся в непосредственной близости от остановочных пунктов „ЖК Юбилейный“, организовано движение автобусов маршрута №158 через ул. Монтажников и Федюнинского», — рассказали в пресс-службе мэрии. Там также добавили, что изменение маршрута пока не планируется. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Тюменцам стало сложнее добираться в город с дачных участков из-за изменений в маршруте автобуса №158. Об этом URA.RU рассказала местная жительница Надежда Лопаренко. По ее словам, новый маршрут неудобен не только для дачников, но и для жителей ближайших поселений. «С 4 июня изменилась схема движения автобуса №158 „з- д Медоборудования — с/о Искатель“. Из схемы движения исключили промежуточные остановочные пункты „ул. Моторостроителей“, „Сквер Десантников“, „Восточный 3“, „ТЭЦ №2“ в прямом и обратном направлениях, „Поликлиника“ и „ул. Теплотехников“ в обратном направлении. <…> Новый маршрут стал неудобным для дачников! Раньше этот автобус всегда был полный, пенсионеры ездили с внуками на дачи каждый день. А сейчас транспорт ходит полупустой, так как многие дачники стали оставаться в своих СНТ, или ездят туда один раз в неделю, потому что добираться в город неудобно», — рассказала URA.RU жительница. По ее словам, на новых остановках дачники выходят лишь для того, чтобы пересесть на новый автобус. Также тюменка добавила, что жителей не предупредили заранее об изменениях и они не были готовы к новому маршруту. В пресс-службе администрации Тюмени агентству рассказали, что изменения в маршруте автобуса №158 связаны с закрытием левых поворотов на примыкании улицы Теплотехников к автодороге «Обход города Тюмени». «В целях сохранения установленного расписания и наиболее быстрой доставки пассажиров до садоводческих товариществ, а также в обратном направлении, и учитывая, что остановочные пункты „ул. Моторостроителей“ находятся в непосредственной близости от остановочных пунктов „ЖК Юбилейный“, организовано движение автобусов маршрута №158 через ул. Монтажников и Федюнинского», — рассказали в пресс-службе мэрии. Там также добавили, что изменение маршрута пока не планируется.