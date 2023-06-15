Челябинская область готовится к открытию Ильменского фестиваля

Ильменский фестиваль пройдет уже в 47 раз Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Челябинская область с 16 по 18 июня будет принимать Ильменский фестиваль. Праздник любителей авторской песни в 47 раз пройдет на территории Миасса возле села Сыростан. URA.RU подготовило информацию, как доехать до фестиваля.

Фестиваль будет проходить на площадках горнолыжного центра «Солнечная долина». Если гости фестиваля прибыли в Челябинск самолетом, им надо добраться до железнодорожного вокзала. От вокзала следует доехать до Миасса на автобусе или электричкой. Из Миасса можно доехать на маршрутке или такси непосредственно до «Солнечной долины». Можно проехать дальше Миасса до станции Тургояк, потом три километра пешком по грунтовой дороге или сразу до станции Сыростан.

Для тех, кто едет на автомобиле: «Солнечная долина» находится в 10 км от трассы М-5 «Урал», в 115 км от Челябинска. От Екатеринбурга на фестиваль можно добраться автотранспортом по Челябинскому тракту через поворот на Касли, далее через Кыштым, Карабаш и Миасс.

Как сообщают организаторы, на Ильменке выступят известные российские барды — идейный организатор и вдохновитель фестиваля Олег Митяев, Тимур Шаов, Галина Хомчик и многие другие. Почетным гостем фестиваля станет актер Николай Гринько. Одним из организаторов фестиваля стал московский (ранее — курганский) бард Александр Савичев (отец певицы Юлии Савичевой). Фестиваль будет проходить с 16 по 18 июня. На фестивале будут работать площадки «Главная сцена», «U235.Новые песни», «Лесная сцена», творческая площадка «Шатер».

Этот популярный песенный фестиваль под открытым небом в 2023 году состоится уже в 47-й раз. Фестиваль продолжается три дня — с пятницы по воскресенье. Будут работать площадки: «Главная сцена», «U235.Новые песни», «Лесная сцена», творческая площадка «Шатер».