Ушаков: Путин собирается к Эрдогану

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Клипарт. Сток Сайт президента России, путин владимир, эрдоган реджеп тайип
По приглашению Реджепа Эрдогана Владимир Путин планирует поездку в Турцию Фото:

Президент России Владимир Путин планирует поездку к президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. Дата поездки еще не обсуждалась.

«Путин планирует поездку в Турцию по приглашению Эрдогана», — заявил Ушаков в беседе с «Интерфакс». Он отметил, что дата еще обсуждалась.

3 июня президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган официально вступил в должность главы государства на новый срок после принятия присяги. Он будет на посту на протяжении пяти лет. Спикер Государственной думы Вячеслав Володин представлял Россию во время церемонии инаугурации Эрдогана, передает «Национальная служба новостей». Ранее стало известно, что глава Турции сообщил Путину о возможности создания международной комиссии по расследованию взрыва Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) в Херсонской области, передает телеканал 360.

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Президент России Владимир Путин планирует поездку к президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. Дата поездки еще не обсуждалась. «Путин планирует поездку в Турцию по приглашению Эрдогана», — заявил Ушаков в беседе с «Интерфакс». Он отметил, что дата еще обсуждалась. 3 июня президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган официально вступил в должность главы государства на новый срок после принятия присяги. Он будет на посту на протяжении пяти лет. Спикер Государственной думы Вячеслав Володин представлял Россию во время церемонии инаугурации Эрдогана, передает «Национальная служба новостей». Ранее стало известно, что глава Турции сообщил Путину о возможности создания международной комиссии по расследованию взрыва Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) в Херсонской области, передает телеканал 360.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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