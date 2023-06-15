В Челябинской области главбух муниципального учреждения похитила 244 тысячи рублей

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Клипарт. Деньги. Челябинск, калькулятор, деньги, бухгалтер
По версии следствия, главбух начисляла себе необоснованные премии Фото:

В Челябинской области главный бухгалтер похитила у муниципального учреждения более 244 тысяч рублей. Уголовное дело в отношении обвиняемой передано в суд, сообщили URA.RU 15 июня в пресс-службе СУ СКР по региону.

«Следствие установило, что главный бухгалтер муниципального учреждения в 2021 и 2022 годах незаконно начисляла себе премии. За весь период она похитила из бюджета муниципального района более 244 тысяч рублей. Уголовное дело по ч.3 ст. 159 УК РФ (мошенничество) передано в суд», — уточнили в ведомстве.

Преступления выявили сотрудники управлений ФСБ и МВД по региону. Они сопровождали уголовное дело.

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В Челябинской области главный бухгалтер похитила у муниципального учреждения более 244 тысяч рублей. Уголовное дело в отношении обвиняемой передано в суд, сообщили URA.RU 15 июня в пресс-службе СУ СКР по региону. «Следствие установило, что главный бухгалтер муниципального учреждения в 2021 и 2022 годах незаконно начисляла себе премии. За весь период она похитила из бюджета муниципального района более 244 тысяч рублей. Уголовное дело по ч.3 ст. 159 УК РФ (мошенничество) передано в суд», — уточнили в ведомстве. Преступления выявили сотрудники управлений ФСБ и МВД по региону. Они сопровождали уголовное дело.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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