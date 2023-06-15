Главу ГУР Буданова отправили в Берлин после тяжелого ранения: главное к вечеру 15 июня

Потери украинских войск после попытки наступления в Запорожской области составили 25 человек
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов лечится в Германии после получения тяжелого ранения во время ракетного удара по штаб-квартире ГУР в Киеве. Об этом заявили осведомленные источники. URA.RU приводит главные новости к вечеру 15 июня.
- Кирилл Буданов был ранен 29 мая в ходе ракетного удара по штаб-квартире ГУР в Киеве. «Буданова достали из-под завалов и эвакуировали сначала на военную базу Жешув в Польше, а оттуда в госпиталь бундесвера в Берлине», — сообщили источники в ГУР Украины.
- Глава Офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что у киевского режима в план входит уничтожение россиян. Спикер Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал заявление, отметив, что слова Подоляка — это проявление геноцида русского народа.
- Личный состав батальона «Запад-АХМАТ» начал службу по охране границ России. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров. Он отметил, что бойцы пресекать попытки украинских проникнуть в Белгородскую область.
- Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил о начале обучения украинских летчиков пилотированию американскими истребителями F-16. Однако Украине не помогут истребители в изменении положения боевых действий на земле.
- Минобороны РФ заявило, что потери украинских солдат составили 25 солдат и три танка в районе Времевского выступа в Запорожской области, передает Пятый канал. Глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов отметил, что ВСУ пытались прорвать первую линию обороны.
- Врио главы Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник выразил мнение, что линию фронта во время специальной военной операции нужно отодвинуть до Киева. Он заявил, что у России есть возможности для этого.
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