Главу ГУР Буданова отправили в Берлин после тяжелого ранения: главное к вечеру 15 июня

15 июня 2023 в 21:47 Размер текста - 17 +

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов лечится в Германии после получения тяжелого ранения во время ракетного удара по штаб-квартире ГУР в Киеве. Об этом заявили осведомленные источники. URA.RU приводит главные новости к вечеру 15 июня.