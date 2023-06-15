Главу ГУР Буданова отправили в Берлин после тяжелого ранения: главное к вечеру 15 июня

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Потери украинских войск после попытки наступления в Запорожской области составили 25 человек Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов лечится в Германии после получения тяжелого ранения во время ракетного удара по штаб-квартире ГУР в Киеве. Об этом заявили осведомленные источники. URA.RU приводит главные новости к вечеру 15 июня.

  • Кирилл Буданов был ранен 29 мая в ходе ракетного удара по штаб-квартире ГУР в Киеве. «Буданова достали из-под завалов и эвакуировали сначала на военную базу Жешув в Польше, а оттуда в госпиталь бундесвера в Берлине», — сообщили источники в ГУР Украины.
  • Глава Офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что у киевского режима в план входит уничтожение россиян. Спикер Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал заявление, отметив, что слова Подоляка — это проявление геноцида русского народа.
  • Личный состав батальона «Запад-АХМАТ» начал службу по охране границ России. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров. Он отметил, что бойцы пресекать попытки украинских проникнуть в Белгородскую область.
  • Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил о начале обучения украинских летчиков пилотированию американскими истребителями F-16. Однако Украине не помогут истребители в изменении положения боевых действий на земле.
  • Минобороны РФ заявило, что потери украинских солдат составили 25 солдат и три танка в районе Времевского выступа в Запорожской области, передает Пятый канал. Глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов отметил, что ВСУ пытались прорвать первую линию обороны.
  • Врио главы Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник выразил мнение, что линию фронта во время специальной военной операции нужно отодвинуть до Киева. Он заявил, что у России есть возможности для этого.

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Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов лечится в Германии после получения тяжелого ранения во время ракетного удара по штаб-квартире ГУР в Киеве. Об этом заявили осведомленные источники. URA.RU приводит главные новости к вечеру 15 июня.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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