15 июня 2023

Байден нахамил журналисту из-за вопроса об Украине

© Служба новостей «URA.RU»
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Джон Кирби. Джо Байден. Блинкен. stock, stock, Джо Байден
Конфликт произошел в Белом доме Фото:

Президент США Джо Байден назвал вопрос журналиста об украинском досье ФБР «тупым». Конфликт случился после мероприятия в Белом доме.

Репортер поинтересовался, почему американский президент фигурирует в украинских файлах ФБР в качестве «большой шишки». «Почему вы задаете такой тупой вопрос?» — ответил Байден журналисту, его слова цитирует РИА Новости.

Ранее экс-разведчик Пентагона Скотт Риттер обвинил Байдена в военных преступлениях на Украине. Согласно его словам, администрация Байдена попадет в историю как организатор самых страшных преступлений в истории современности.

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Президент США Джо Байден назвал вопрос журналиста об украинском досье ФБР «тупым». Конфликт случился после мероприятия в Белом доме. Репортер поинтересовался, почему американский президент фигурирует в украинских файлах ФБР в качестве «большой шишки». «Почему вы задаете такой тупой вопрос?» — ответил Байден журналисту, его слова цитирует РИА Новости. Ранее экс-разведчик Пентагона Скотт Риттер обвинил Байдена в военных преступлениях на Украине. Согласно его словам, администрация Байдена попадет в историю как организатор самых страшных преступлений в истории современности.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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