Конфликт произошел в Белом доме
Президент США Джо Байден назвал вопрос журналиста об украинском досье ФБР «тупым». Конфликт случился после мероприятия в Белом доме.
Репортер поинтересовался, почему американский президент фигурирует в украинских файлах ФБР в качестве «большой шишки». «Почему вы задаете такой тупой вопрос?» — ответил Байден журналисту, его слова цитирует РИА Новости.
Ранее экс-разведчик Пентагона Скотт Риттер обвинил Байдена в военных преступлениях на Украине. Согласно его словам, администрация Байдена попадет в историю как организатор самых страшных преступлений в истории современности.
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