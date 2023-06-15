Тюменские фермеры массово закрывают хозяйства из-за убытков

Мясному животноводству Тюмени не хватит денег на заготовку грубых кормов летом 2023 года Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Тюменские фермеры, занимающие мясным животноводством в Армизонском районе области, планируют массово закрывать свои хозяйства из-за убытков. Об этом в беседе с URA.RU рассказал один из аграриев.

«Закрывать хозяйство не хочется, но придется. Если в этом году не окажут помощь на закуп грубых кормов, большая часть закроется. Травы нет, выгорела, и мы не можем не то, что заготовить сено, но даже до зимы уже не знаем где скот пасти», — пояснил URA.RU фермер.

По его словам, за последние два года мясному фермерству отменили две важных дотации — на покупку и на содержание скота. Они помогали увеличивать и сохранять поголовье. «Оставлена дотация на содержание маточного поголовья специализированных мясных пород только племенным хозяйствам, а нам говорят, что достигли необходимого поголовья мясного скота, поэтому отменили нам поддержку», — добавил в беседе с URA.RU аграрий.

Так же фермер отметил, что в начале июня свои вопросы адресовал депутату тюменской областной думы Владимиру Ульянову. URA.RU направило письменные запросы помощнику Ульянова и в департамент агропромышленного комплекса Тюменской области, ответы ожидаются.