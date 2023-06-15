В Реже (Свердловская область) ночью 15 июня загорелся старый пустующий магазин по Пушкина, спасатели потратили 14 часов, чтобы справиться с огнем. Однако сгоревшее здание оптового магазина вызвало резонанс у местных жителей: в соцсетях некоторые заявили, что магазин представлял большую ценность для города, другие же, наоборот, обрадовались тому, что здание возможно будет снесено.
«Очень жаль, сгорел не просто оптовый магазин, ушла целая эпоха», — написала женщина. Некоторые жители ей ответили, что строение было ветхим, поэтому его необходимо сносить. Также некоторые режевляне считают, что старый магазин могли поджечь.
Как пишет газета «Режевская весть» в telegram-канале, это здание было построено пленными немецкими солдатами. Позднее в нем размещался техникум, затем из здания сделали общежитие. Через время там открылся магазин. С зимы помещение пустует.
Площадь пожара составила 500 квадратных метров. В тушении было задействовано шесть единиц техники и 16 спасателей, сказано на сайте ГУ МЧС по Свердловской области. Информации о пострадавших или погибших нет.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.