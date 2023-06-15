15 июня 2023

Сгоревшее здание пустующего магазина вызвало резонанс у свердловчан. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар в деревянном доме по улице 8 марта. Екатеринбург, пламя, огонь, окно, горящий дом, дом горит
Для некоторых местных жителей строение имело большую ценность (архивное фото) Фото:

В Реже (Свердловская область) ночью 15 июня загорелся старый пустующий магазин по Пушкина, спасатели потратили 14 часов, чтобы справиться с огнем. Однако сгоревшее здание оптового магазина вызвало резонанс у местных жителей: в соцсетях некоторые заявили, что магазин представлял большую ценность для города, другие же, наоборот, обрадовались тому, что здание возможно будет снесено.

«Очень жаль, сгорел не просто оптовый магазин, ушла целая эпоха», — написала женщина. Некоторые жители ей ответили, что строение было ветхим, поэтому его необходимо сносить. Также некоторые режевляне считают, что старый магазин могли поджечь.

Как пишет газета «Режевская весть» в telegram-канале, это здание было построено пленными немецкими солдатами. Позднее в нем размещался техникум, затем из здания сделали общежитие. Через время там открылся магазин. С зимы помещение пустует.

Площадь пожара составила 500 квадратных метров. В тушении было задействовано шесть единиц техники и 16 спасателей, сказано на сайте ГУ МЧС по Свердловской области. Информации о пострадавших или погибших нет.

Пламя было видно из разных частей города
Пламя было видно из разных частей города
Фото:
Площадь пожара составила 500 квадратных метров
Площадь пожара составила 500 квадратных метров
Фото:

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В Реже (Свердловская область) ночью 15 июня загорелся старый пустующий магазин по Пушкина, спасатели потратили 14 часов, чтобы справиться с огнем. Однако сгоревшее здание оптового магазина вызвало резонанс у местных жителей: в соцсетях некоторые заявили, что магазин представлял большую ценность для города, другие же, наоборот, обрадовались тому, что здание возможно будет снесено. «Очень жаль, сгорел не просто оптовый магазин, ушла целая эпоха», — написала женщина. Некоторые жители ей ответили, что строение было ветхим, поэтому его необходимо сносить. Также некоторые режевляне считают, что старый магазин могли поджечь. Как пишет газета «Режевская весть» в telegram-канале, это здание было построено пленными немецкими солдатами. Позднее в нем размещался техникум, затем из здания сделали общежитие. Через время там открылся магазин. С зимы помещение пустует. Площадь пожара составила 500 квадратных метров. В тушении было задействовано шесть единиц техники и 16 спасателей, сказано на сайте ГУ МЧС по Свердловской области. Информации о пострадавших или погибших нет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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