Сгоревшее здание пустующего магазина вызвало резонанс у свердловчан. Фото, видео

16 июня 2023 в 04:46 Размер текста - 17 +

Для некоторых местных жителей строение имело большую ценность (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Реже (Свердловская область) ночью 15 июня загорелся старый пустующий магазин по Пушкина, спасатели потратили 14 часов, чтобы справиться с огнем. Однако сгоревшее здание оптового магазина вызвало резонанс у местных жителей: в соцсетях некоторые заявили, что магазин представлял большую ценность для города, другие же, наоборот, обрадовались тому, что здание возможно будет снесено. «Очень жаль, сгорел не просто оптовый магазин, ушла целая эпоха», — написала женщина. Некоторые жители ей ответили, что строение было ветхим, поэтому его необходимо сносить. Также некоторые режевляне считают, что старый магазин могли поджечь. Как пишет газета «Режевская весть» в telegram-канале, это здание было построено пленными немецкими солдатами. Позднее в нем размещался техникум, затем из здания сделали общежитие. Через время там открылся магазин. С зимы помещение пустует. Площадь пожара составила 500 квадратных метров. В тушении было задействовано шесть единиц техники и 16 спасателей, сказано на сайте ГУ МЧС по Свердловской области. Информации о пострадавших или погибших нет. Пламя было видно из разных частей города Фото: соцсети Площадь пожара составила 500 квадратных метров Фото: сайт ГУ МЧС по Свердловской области

В Реже (Свердловская область) ночью 15 июня загорелся старый пустующий магазин по Пушкина, спасатели потратили 14 часов, чтобы справиться с огнем. Однако сгоревшее здание оптового магазина вызвало резонанс у местных жителей: в соцсетях некоторые заявили, что магазин представлял большую ценность для города, другие же, наоборот, обрадовались тому, что здание возможно будет снесено. «Очень жаль, сгорел не просто оптовый магазин, ушла целая эпоха», — написала женщина. Некоторые жители ей ответили, что строение было ветхим, поэтому его необходимо сносить. Также некоторые режевляне считают, что старый магазин могли поджечь. Как пишет газета «Режевская весть» в telegram-канале, это здание было построено пленными немецкими солдатами. Позднее в нем размещался техникум, затем из здания сделали общежитие. Через время там открылся магазин. С зимы помещение пустует. Площадь пожара составила 500 квадратных метров. В тушении было задействовано шесть единиц техники и 16 спасателей, сказано на сайте ГУ МЧС по Свердловской области. Информации о пострадавших или погибших нет.