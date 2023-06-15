Депутат Госдумы Луговой и актриса Шукшина потребовали признать Ельцин Центр иноагентом

16 июня 2023 в 05:31 Размер текста - 17 +

Минюст РФ организовал проверку 15 июня в Ельцин Центре Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Актриса Мария Шукшина на фоне новостей о проверки Минюста в отношении Ельцин Центра, после которой музей могут признать иноагентом, выразила надежду на то, чтобы дело довели до конца. Зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой заявил, что Ельцин Центр рано или поздно будет делиберализован. «Ельцин Центр не перестает удивлять своей непотопляемостью. Казалось бы, деятельность „штаба пятой колонны“ распространилась далеко за границы самого здания и не вызывает сомнений в деструктивном и разрушительном влиянии, однако нам упорно твердят о недостаточности оснований для реагирования. <…> Рано или поздно музей будет делиберализован», — написал Луговой в telegram-канале. «Прочла хорошую новость о проверки Ельцин Центра, надеюсь, дело доведут до конца», — написала Шукшина в Telegram. Луговой добавил, что Ельцин Центр чувствует себя в безопасности из-за своего особого статуса. «Этот статус, как вечная индульгенция, он гарантирует паразитической организации безбедное существование, позволяет чувствовать себя в панцире», — отметил депутат. Ранее замминистра юстиции РФ Олег Свириденко заявил, что Минюст начал проверку в отношении Ельцин Центра. По ее итогам музей могут признать иноагентом. В Кремле не в курсе причин проверки Минюста в отношении Ельцин Центра, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В администрации самого музея заявили, что оснований для признания музея иноагентом нет. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Актриса Мария Шукшина на фоне новостей о проверки Минюста в отношении Ельцин Центра, после которой музей могут признать иноагентом, выразила надежду на то, чтобы дело довели до конца. Зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой заявил, что Ельцин Центр рано или поздно будет делиберализован. «Ельцин Центр не перестает удивлять своей непотопляемостью. Казалось бы, деятельность „штаба пятой колонны“ распространилась далеко за границы самого здания и не вызывает сомнений в деструктивном и разрушительном влиянии, однако нам упорно твердят о недостаточности оснований для реагирования. <…> Рано или поздно музей будет делиберализован», — написал Луговой в telegram-канале. «Прочла хорошую новость о проверки Ельцин Центра, надеюсь, дело доведут до конца», — написала Шукшина в Telegram. Луговой добавил, что Ельцин Центр чувствует себя в безопасности из-за своего особого статуса. «Этот статус, как вечная индульгенция, он гарантирует паразитической организации безбедное существование, позволяет чувствовать себя в панцире», — отметил депутат. Ранее замминистра юстиции РФ Олег Свириденко заявил, что Минюст начал проверку в отношении Ельцин Центра. По ее итогам музей могут признать иноагентом. В Кремле не в курсе причин проверки Минюста в отношении Ельцин Центра, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В администрации самого музея заявили, что оснований для признания музея иноагентом нет.