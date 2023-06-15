Синоптик Пулин предрек свердловчанам новые заморозки

В Свердловской области в ночь на 18 июня возможны заморозки, которые могут сохраниться в регионе вплоть до следующих выходных, то есть 24 июня. Об этом сообщил метеоролог Алексей Пулин.
«Холодный фронт начнет движение через Свердловскую область на юг в пятницу вечером. Начиная с ночи на воскресенье в регионе снова появятся шансы на заморозки, которые могут продержаться до следующих выходных», — написал синоптик в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».
В Свердловской области 16 июня температура днем будет 21-26 градусов тепла, ночью +5-10 градусов. В Екатеринбурге будет малооблачно, без осадков. Температура воздуха в уральской столице днем прогреется до 24-26 градусов, а ночью опустится до 11-13 градусов.
Ранее синоптик Пулин пообещал свердловчанам сентябрьскую погоду в середине июня. Также он предрекал, что на большей части Свердловской области заморозки закончатся в ночь на 13 июня.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.