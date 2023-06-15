15 июня 2023

Синоптик Пулин предрек свердловчанам новые заморозки

© Служба новостей «URA.RU»
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Зимний обзор бассейна Sky Infinity Pool. Екатеринбург, город екатеринбург, вид сверху, панорама города
Заморозки могут продержаться в Свердловской области до 24 июня Фото:

В Свердловской области в ночь на 18 июня возможны заморозки, которые могут сохраниться в регионе вплоть до следующих выходных, то есть 24 июня. Об этом сообщил метеоролог Алексей Пулин.

«Холодный фронт начнет движение через Свердловскую область на юг в пятницу вечером. Начиная с ночи на воскресенье в регионе снова появятся шансы на заморозки, которые могут продержаться до следующих выходных», — написал синоптик в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».

В Свердловской области 16 июня температура днем будет 21-26 градусов тепла, ночью +5-10 градусов. В Екатеринбурге будет малооблачно, без осадков. Температура воздуха в уральской столице днем прогреется до 24-26 градусов, а ночью опустится до 11-13 градусов.

Ранее синоптик Пулин пообещал свердловчанам сентябрьскую погоду в середине июня. Также он предрекал, что на большей части Свердловской области заморозки закончатся в ночь на 13 июня.

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В Свердловской области в ночь на 18 июня возможны заморозки, которые могут сохраниться в регионе вплоть до следующих выходных, то есть 24 июня. Об этом сообщил метеоролог Алексей Пулин. «Холодный фронт начнет движение через Свердловскую область на юг в пятницу вечером. Начиная с ночи на воскресенье в регионе снова появятся шансы на заморозки, которые могут продержаться до следующих выходных», — написал синоптик в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге». В Свердловской области 16 июня температура днем будет 21-26 градусов тепла, ночью +5-10 градусов. В Екатеринбурге будет малооблачно, без осадков. Температура воздуха в уральской столице днем прогреется до 24-26 градусов, а ночью опустится до 11-13 градусов. Ранее синоптик Пулин пообещал свердловчанам сентябрьскую погоду в середине июня. Также он предрекал, что на большей части Свердловской области заморозки закончатся в ночь на 13 июня.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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