Синоптик Пулин предрек свердловчанам новые заморозки

16 июня 2023 в 06:33 Размер текста - 17 +

Заморозки могут продержаться в Свердловской области до 24 июня Фото: Размик Закарян © URA.RU В Свердловской области в ночь на 18 июня возможны заморозки, которые могут сохраниться в регионе вплоть до следующих выходных, то есть 24 июня. Об этом сообщил метеоролог Алексей Пулин. «Холодный фронт начнет движение через Свердловскую область на юг в пятницу вечером. Начиная с ночи на воскресенье в регионе снова появятся шансы на заморозки, которые могут продержаться до следующих выходных», — написал синоптик в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге». В Свердловской области 16 июня температура днем будет 21-26 градусов тепла, ночью +5-10 градусов. В Екатеринбурге будет малооблачно, без осадков. Температура воздуха в уральской столице днем прогреется до 24-26 градусов, а ночью опустится до 11-13 градусов. Ранее синоптик Пулин пообещал свердловчанам сентябрьскую погоду в середине июня. Также он предрекал, что на большей части Свердловской области заморозки закончатся в ночь на 13 июня.

В Свердловской области в ночь на 18 июня возможны заморозки, которые могут сохраниться в регионе вплоть до следующих выходных, то есть 24 июня. Об этом сообщил метеоролог Алексей Пулин. «Холодный фронт начнет движение через Свердловскую область на юг в пятницу вечером. Начиная с ночи на воскресенье в регионе снова появятся шансы на заморозки, которые могут продержаться до следующих выходных», — написал синоптик в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге». В Свердловской области 16 июня температура днем будет 21-26 градусов тепла, ночью +5-10 градусов. В Екатеринбурге будет малооблачно, без осадков. Температура воздуха в уральской столице днем прогреется до 24-26 градусов, а ночью опустится до 11-13 градусов. Ранее синоптик Пулин пообещал свердловчанам сентябрьскую погоду в середине июня. Также он предрекал, что на большей части Свердловской области заморозки закончатся в ночь на 13 июня.