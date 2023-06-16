Сенатор Клишас расписал механизм онлайн-продажи алкоголя в РФ

Сенатор Андрей Клишас направил в правительство проект легализации онлайн-продажи алкоголя

Алкоголь онлайн можно будет купить только при подтверждении возраста, указано в законопроекте Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В правительство России внесли предложение по онлайн-продаже алкоголя. Уточняется, что продажей смогут заниматься те компании, у которых есть лицензия на закупку, хранение и поставку алкогольной продукции. Законопроект на рассмотрение внес сенатор РФ Андрей Клишас.

«Онлайн-продажей алкоголя и его доставкой смогут заниматься компании, имеющие лицензию на закупку, хранение и поставку алкогольной продукции и (или) лицензию на розничную продажу алкоголя, при условии включения сайта продавца в специальный реестр», — цитирует отрывок законопроекта РБК. Автором законопроекта выступил Андрей Клишас.

Сенатор уточнил, что реестр сайтов компаний, которые смогут продавать алкоголь онлайн, будет создан Федеральной службой по регулированию алкогольного рынка. Чтобы пользователь смог купить напитки, ему придется сначала подтвердить свой возраст с помощью учетной записи в «Единой системе идентификации и аутентификации» (ЕСИА), а уже потом — при получении товара. Предполагается, что законопроект вступит в силу с 1 января 2024 года. Свое желание по реализации такого типа продажи алкоголя уже выразили представители некоторых онлайн-маркетплейсов. Среди них: Ozon, Wildberries, Сбермаркет и другие.

По словам президента «Ассоциации компаний интернет-торговли» Артема Соколова, данный законопроект поможет снизить долю фальсификата и нанести ущерб нелегальному онлайн-рынку по продаже алкоголя. Кроме того, это позволит исключить продажу данной продукции на территориях школ.

В апреле 2023 года «Почте России» разрешили продавать вино онлайн. Эксперимент планируют запустить с 1 ноябре в Москве и области.