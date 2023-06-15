Пермячка два месяца скрывала от мужа 8-летнюю дочь

16 июня 2023 в 10:10 Размер текста - 17 +

Женщина увезла дочь из Березников после свидания с ней Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Перми судебные приставы помогли отцу вернуть 8-летнюю дочь. Года назад мать девочки по решению суда была лишена родительских прав. Мужчина забрал ребенка к себе в Березники, но не запрещал женщине общаться с дочерью. В марте 2023 года пермячка приехала на свидание с девочкой, однако обратно отцу ее не вернула, говорится на сайте ГУ ФССП по Пермскому краю. «Родитель подал заявление о пропаже несовершеннолетней в органы полиции. Почти два месяца должница с ребенком скрывалась, девочка не посещала школу, не получала своевременную медицинскую помощь», — говорится на сайте ведомства. Березниковец вновь обратился к судебным приставам. На основании его заявления исполнительное производство об изъятии ребенка у матери было возобновлено. Спустя сутки после обращения мужчины к приставам, должница и ребенок были найдены. Девочку передали отцу, а женщине грозит штраф по статье о неисполнение содержащихся в исполнительном документе требований неимущественного характера (ч. 1 ст. 17.15 КоАП РФ).

В Перми судебные приставы помогли отцу вернуть 8-летнюю дочь. Года назад мать девочки по решению суда была лишена родительских прав. Мужчина забрал ребенка к себе в Березники, но не запрещал женщине общаться с дочерью. В марте 2023 года пермячка приехала на свидание с девочкой, однако обратно отцу ее не вернула, говорится на сайте ГУ ФССП по Пермскому краю. «Родитель подал заявление о пропаже несовершеннолетней в органы полиции. Почти два месяца должница с ребенком скрывалась, девочка не посещала школу, не получала своевременную медицинскую помощь», — говорится на сайте ведомства. Березниковец вновь обратился к судебным приставам. На основании его заявления исполнительное производство об изъятии ребенка у матери было возобновлено. Спустя сутки после обращения мужчины к приставам, должница и ребенок были найдены. Девочку передали отцу, а женщине грозит штраф по статье о неисполнение содержащихся в исполнительном документе требований неимущественного характера (ч. 1 ст. 17.15 КоАП РФ).