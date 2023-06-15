У тюменца под угрозой расправы пытались отобрать автомобиль

Нападавшие хотели отнять у тюменца автомобиль Фото: Анна Майорова © URA.RU

Двое мужчин, угрожая оружием, пытались отобрать автомобиль у жителя Тюмени. Об этом пострадавший рассказал URA.RU. Он уточнил, что нападавшие его избили и пытались затащить в свою машину.

«11 июня в вечернее время, находясь у дома 105 по ул. Полевая г. Тюмени, на меня напали. Пытались затащить в свою автомашину, угрожали оружием, расправой надо мной и моей семьей. Избили и требовали передачи принадлежащей мне на праве собственности автомашины в пользу третьих лиц. До настоящего времени решение по материалу не принято. Они продолжают звонить мне на телефон, приезжают к моим знакомым с целью запугать меня, чтобы я изменил показания, данные в рамках материала», — сообщил пострадавший агентству.

По данным источников URA.RU, конфликт между мужчинами произошел из-за автомобиля, который потерпевший передал своей родственнице по доверенности, а потом забрал. «Насколько мне известно, мужчина передал по доверенности свой автомобиль родственнице. Затем он решил его забрать, но к этому времени она его продала. Каким-то образом мужчине удалось вернуть транспортное средство. Сейчас он за него судится. Видимо, отношения к нему приезжали выяснять представители нового владельца машины. После „разговора“ у него были диагностированы побои», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности.

Мужчина обвинил силовиков в бездействии. Однако в пресс-службе областного УМВД URA.RU рассказали о том, что по факту инцидента идет проверка. «По поступившему заявлению сотрудниками полиции проводится проверка, в рамках которой устанавливаются обстоятельства произошедшего. После чего будет дана правовая оценка случившемуся», — сообщили там агентству.