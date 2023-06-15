В Тюменской области на выходные прогнозируют заморозки

Похолодание коснется юга Тюменской области Фото: Денис Моргунов © URA.RU

На юге Тюменской области в следующие три дня температура упадет до нулевых и отрицательных показателей. С 17 по 19 июня заморозки могут достигнуть -5 градусов по Цельсию, о чем сообщается в telegram-канал «Оповещение72»

«С 17 по 19 июня на юге Тюменской области местами ожидается заморозки. Температура от 0 до — 5 градусов», — предупреждается в оповещении.

Ранее URA.RU сообщало, что в период с 16 по 18 июня на территории Тюменской области также с высокой долей вероятности возможны грозы и дожди. При этом синоптики давали более оптимистичные прогнозы относительно грядущего похолодания. По их мнению, температура должна была упасть до 3-8 градусов.