15 июня 2023

В Тюменской области на выходные прогнозируют заморозки

© Служба новостей «URA.RU»
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Заморозки. Тюмень , погода, заморозки, опавшие листья, осень, изморозь
Похолодание коснется юга Тюменской области Фото:

На юге Тюменской области в следующие три дня температура упадет до нулевых и отрицательных показателей. С 17 по 19 июня заморозки могут достигнуть -5 градусов по Цельсию, о чем сообщается в telegram-канал «Оповещение72»

«С 17 по 19 июня на юге Тюменской области местами ожидается заморозки. Температура от 0 до — 5 градусов», — предупреждается в оповещении.

Ранее URA.RU сообщало, что в период с 16 по 18 июня на территории Тюменской области также с высокой долей вероятности возможны грозы и дожди. При этом синоптики давали более оптимистичные прогнозы относительно грядущего похолодания. По их мнению, температура должна была упасть до 3-8 градусов.

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На юге Тюменской области в следующие три дня температура упадет до нулевых и отрицательных показателей. С 17 по 19 июня заморозки могут достигнуть -5 градусов по Цельсию, о чем сообщается в telegram-канал «Оповещение72» «С 17 по 19 июня на юге Тюменской области местами ожидается заморозки. Температура от 0 до — 5 градусов», — предупреждается в оповещении. Ранее URA.RU сообщало, что в период с 16 по 18 июня на территории Тюменской области также с высокой долей вероятности возможны грозы и дожди. При этом синоптики давали более оптимистичные прогнозы относительно грядущего похолодания. По их мнению, температура должна была упасть до 3-8 градусов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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