В Кургане из-за выпускников запретят продавать алкоголь

Курганские власти запретили продавать алкоголь 23 июня Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Кургане приняли запрет на продажу алкоголя 23 июня. Это связано с проведением праздника для выпускников «Прекрасное далеко». Об этом сообщается в официальном telegram-канале мэрии Кургана.

«23 июня 2023 года с 8:00 до 23:00 часов в связи с проведением фестиваля выпускников „Прекрасное далеко“ будет запрещена розничная продажа алкогольной продукции. Это также касается пива», — указано в посте канала.

Сообщается, что запрет мэрии распространяется на точки розничной торговли. Также заведениям общепита запретят продавать алкоголь на вынос. Запрет также коснется продажи алкоголя на праздничных площадках. Контролировать данное решение мэрии Кургана будет департамент экономического развития, предпринимательства и торговли Кургана.

Ранее URA.RU писало, что курганские власти готовят новый запрет на продажу алкоголя. В городе в этот день пройдет фестиваль выпускников.