15 июня 2023

Какие гастроли ждут челябинцев этим летом

© Служба новостей «URA.RU»
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Z знак. Челябинск, оперный театр, театр оперы и балета, z знак
Артисты челябинского театра оперы и балета (на фото) в июле поедут на гастроли в Минск Фото:

Театральные сезоны челябинских театров подходят к завершению, в тоже время летом традиционно продолжается гастрольная жизнь. Что нового приготовили учреждения культуры для челябинского зрителя — в материале URA.RU.

В Челябинском государственном академической театре оперы и балета им. М.И. Глинки URA.RU сообщили, что летом выступлений приглашенных коллективов у них не планируется — все гастроли проведены в рамках фестиваля балета «Екатерина Максимова приглашает». В то же время, поскольку у театра установлены культурные связи с коллегами из Республики Беларусь, выступавшими на фестивале, челябинский оперный сам едет на гастроли в Минск, где будет выступать на сцене Большого театра Беларуси со спектаклями «Бал-Маскарад» и «Корсар» с 5 по 9 июля.

Челябинский театр драмы им. Наума Орлова находится на ремонте, поэтому гастрольной программы этим летом у коллектива не будет. В киноконцертном зале «Родина» выступление приглашенных коллективов пока планируется на сентябрь — 21 сентября там выступает государственный камерный хор Республики Беларусь, а 23 сентября — хоровая капелла Тюменской филармонии.

Также в Челябинске планируются гастроли государственного ансамбля народного танца Республики Ингушетия. Коллектив, недавно отметивший свое 30-летие, является визитной карточкой республики. Место выступления коллектива пока определяется, возможно, это будет концертный зал филармонии.

В традиционном месте выступления приглашенных артистов, ДК железнодорожников, URA.RU рассказали, что летом будут выступать исполнители неоклассики (современной электронной музыки). Также здесь будет проводиться программа «Митрофановна».

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Театральные сезоны челябинских театров подходят к завершению, в тоже время летом традиционно продолжается гастрольная жизнь. Что нового приготовили учреждения культуры для челябинского зрителя — в материале URA.RU. В Челябинском государственном академической театре оперы и балета им. М.И. Глинки URA.RU сообщили, что летом выступлений приглашенных коллективов у них не планируется — все гастроли проведены в рамках фестиваля балета «Екатерина Максимова приглашает». В то же время, поскольку у театра установлены культурные связи с коллегами из Республики Беларусь, выступавшими на фестивале, челябинский оперный сам едет на гастроли в Минск, где будет выступать на сцене Большого театра Беларуси со спектаклями «Бал-Маскарад» и «Корсар» с 5 по 9 июля. Челябинский театр драмы им. Наума Орлова находится на ремонте, поэтому гастрольной программы этим летом у коллектива не будет. В киноконцертном зале «Родина» выступление приглашенных коллективов пока планируется на сентябрь — 21 сентября там выступает государственный камерный хор Республики Беларусь, а 23 сентября — хоровая капелла Тюменской филармонии. Также в Челябинске планируются гастроли государственного ансамбля народного танца Республики Ингушетия. Коллектив, недавно отметивший свое 30-летие, является визитной карточкой республики. Место выступления коллектива пока определяется, возможно, это будет концертный зал филармонии. В традиционном месте выступления приглашенных артистов, ДК железнодорожников, URA.RU рассказали, что летом будут выступать исполнители неоклассики (современной электронной музыки). Также здесь будет проводиться программа «Митрофановна».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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