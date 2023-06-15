В Екатеринбурге молочный завод уличили в подделке масла

В Екатеринбурге выявили поддельное масло, произведенное в Краснодарском крае. Информация об этом появилась на сайте свердловского управления Россельхознадзора.
«По результатам лабораторных исследований, выявлено несоответствие техническим регламентам Таможенного союза продукции, выработанной ОАО „Маслосырзавод Славянский“, в части замены молочных жиров растительными у масла», — сказано в сообщении. Завод по изготовлению молочной продукции находится в Краснодарском крае.
Некачественная продукция производителя подлежит изъятию из оборота. Информация для этого направлена в управление Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея.
Ранее URA.RU писало, что в Свердловской области сотрудники Россельхознадзора выявили свинину, зараженную сальмонеллой. Специалисты примут экстренные меры, чтобы защитить покупателей от отравления.
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