Путин: в России почти на 20% поднимут МРОТ

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Владимир Путин на волонтерской премии "Мы вместе". Москва, путин владимир
Уровень МРОТ должен быть выше прожиточного минимума, заявил Путин Фото:

Размер минимального размера оплаты труда с 1 января 2024 года будет проиндексирован на 18,5%, заявил президент России Владимир Путин, выступая на ПМЭФ-2023. Он добавил, что необходимо обеспечивать опережение уровня МРОТ над прожиточным минимумом.

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Размер минимального размера оплаты труда с 1 января 2024 года будет проиндексирован на 18,5%, заявил президент России Владимир Путин, выступая на ПМЭФ-2023. Он добавил, что необходимо обеспечивать опережение уровня МРОТ над прожиточным минимумом.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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