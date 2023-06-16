Путин: в России почти на 20% поднимут МРОТ

Уровень МРОТ должен быть выше прожиточного минимума, заявил Путин
Размер минимального размера оплаты труда с 1 января 2024 года будет проиндексирован на 18,5%, заявил президент России Владимир Путин, выступая на ПМЭФ-2023. Он добавил, что необходимо обеспечивать опережение уровня МРОТ над прожиточным минимумом.
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