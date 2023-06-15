15 июня 2023

Прокуратура отменила уголовное дело на главу УКС Сургута. Инсайд

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание областной думы. Курган, прокурор, прокуратура
Инсайдер считает, что в дело вмешался влиятельный силовик Фото:

Прокуратура ХМАО отменила постановление о возбуждении уголовного дела в отношении главы управления капитального строительства Александра Гребешка, которого ОБЭП подозревал его в преднамеренном банкротстве и коррупции. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах округа.

«Уголовное дело по подозрению Гребешка в коррупции не продержалось и суток. Постановление об его отмене вынесли 2 июня из-за отсутствия в деле сведений о пострадавших кредиторах, хотя эти данные есть в открытом доступе на сайте Арбитражного суда. Каждая попытка завести дело на Гребешка разваливается. Ходят слухи, что здесь замешан один из влиятельных силовиков», — сообщает инсайдер.

В распоряжении редакции находится копия постановления. В прокуратуру ХМАО направлен запрос. Ответ ожидается.

Ранее URA.RU писало об обысках в кабинете главы сургутского УКС. У него изъяли компьютер и документы.

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Прокуратура ХМАО отменила постановление о возбуждении уголовного дела в отношении главы управления капитального строительства Александра Гребешка, которого ОБЭП подозревал его в преднамеренном банкротстве и коррупции. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах округа. «Уголовное дело по подозрению Гребешка в коррупции не продержалось и суток. Постановление об его отмене вынесли 2 июня из-за отсутствия в деле сведений о пострадавших кредиторах, хотя эти данные есть в открытом доступе на сайте Арбитражного суда. Каждая попытка завести дело на Гребешка разваливается. Ходят слухи, что здесь замешан один из влиятельных силовиков», — сообщает инсайдер. В распоряжении редакции находится копия постановления. В прокуратуру ХМАО направлен запрос. Ответ ожидается. Ранее URA.RU писало об обысках в кабинете главы сургутского УКС. У него изъяли компьютер и документы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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