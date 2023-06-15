Прокуратура отменила уголовное дело на главу УКС Сургута. Инсайд

16 июня 2023 в 21:36 Размер текста - 17 +

Инсайдер считает, что в дело вмешался влиятельный силовик Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Прокуратура ХМАО отменила постановление о возбуждении уголовного дела в отношении главы управления капитального строительства Александра Гребешка, которого ОБЭП подозревал его в преднамеренном банкротстве и коррупции. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах округа. «Уголовное дело по подозрению Гребешка в коррупции не продержалось и суток. Постановление об его отмене вынесли 2 июня из-за отсутствия в деле сведений о пострадавших кредиторах, хотя эти данные есть в открытом доступе на сайте Арбитражного суда. Каждая попытка завести дело на Гребешка разваливается. Ходят слухи, что здесь замешан один из влиятельных силовиков», — сообщает инсайдер. В распоряжении редакции находится копия постановления. В прокуратуру ХМАО направлен запрос. Ответ ожидается. Ранее URA.RU писало об обысках в кабинете главы сургутского УКС. У него изъяли компьютер и документы.

Прокуратура ХМАО отменила постановление о возбуждении уголовного дела в отношении главы управления капитального строительства Александра Гребешка, которого ОБЭП подозревал его в преднамеренном банкротстве и коррупции. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах округа. «Уголовное дело по подозрению Гребешка в коррупции не продержалось и суток. Постановление об его отмене вынесли 2 июня из-за отсутствия в деле сведений о пострадавших кредиторах, хотя эти данные есть в открытом доступе на сайте Арбитражного суда. Каждая попытка завести дело на Гребешка разваливается. Ходят слухи, что здесь замешан один из влиятельных силовиков», — сообщает инсайдер. В распоряжении редакции находится копия постановления. В прокуратуру ХМАО направлен запрос. Ответ ожидается. Ранее URA.RU писало об обысках в кабинете главы сургутского УКС. У него изъяли компьютер и документы.