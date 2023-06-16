«Роснефть» и китайская CNPC перешли на национальные валюты

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Логотипы нефтяных компаний. Клипарт. Тюмень, знак, логотип, роснефть, фирменная эмблема
Оплата сырья теперь будет проводиться в национальных валютах Фото:

Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC) и российская компания «Роснефть» перешли на оплату сырья в национальных валютах. Об этом рассказали в пресс-службе

«В настоящее время компании („Роснефть“ и CNPC — прим. URA.RU) перешли на оплату сырья в национальных валютах», — рассказали в пресс-службе «Роснефти», сообщение опубликовано на официальном сайте компании. Отмечается, что одним из важнейших направлений сотрудничества двух корпораций является организация российско-китайского энергетического бизнес-форума.

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Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC) и российская компания «Роснефть» перешли на оплату сырья в национальных валютах. Об этом рассказали в пресс-службе «В настоящее время компании („Роснефть“ и CNPC — прим. URA.RU) перешли на оплату сырья в национальных валютах», — рассказали в пресс-службе «Роснефти», сообщение опубликовано на официальном сайте компании. Отмечается, что одним из важнейших направлений сотрудничества двух корпораций является организация российско-китайского энергетического бизнес-форума. Санкции против России, который начали вводить западные страны после начала СВО привели к снижению доли доллара на мировых финансовых рынках. По мнению экс-ведущего Fox News Клейтона Морриса, доля доллара снижается в 10 раз быстрее относительно предыдущего десятилетия. Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин рекомендовал партнерам России найти альтернативу доллару. Он сравнил государственный долг США с финансовой пирамидой, которая должна в конечном итоге рухнуть.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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