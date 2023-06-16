«Роснефть» и китайская CNPC перешли на национальные валюты

16 июня 2023 в 23:24 Размер текста - 17 +

Оплата сырья теперь будет проводиться в национальных валютах Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC) и российская компания «Роснефть» перешли на оплату сырья в национальных валютах. Об этом рассказали в пресс-службе «В настоящее время компании („Роснефть“ и CNPC — прим. URA.RU) перешли на оплату сырья в национальных валютах», — рассказали в пресс-службе «Роснефти», сообщение опубликовано на официальном сайте компании. Отмечается, что одним из важнейших направлений сотрудничества двух корпораций является организация российско-китайского энергетического бизнес-форума. Санкции против России, который начали вводить западные страны после начала СВО привели к снижению доли доллара на мировых финансовых рынках. По мнению экс-ведущего Fox News Клейтона Морриса, доля доллара снижается в 10 раз быстрее относительно предыдущего десятилетия. Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин рекомендовал партнерам России найти альтернативу доллару. Он сравнил государственный долг США с финансовой пирамидой, которая должна в конечном итоге рухнуть.

Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC) и российская компания «Роснефть» перешли на оплату сырья в национальных валютах. Об этом рассказали в пресс-службе «В настоящее время компании („Роснефть“ и CNPC — прим. URA.RU) перешли на оплату сырья в национальных валютах», — рассказали в пресс-службе «Роснефти», сообщение опубликовано на официальном сайте компании. Отмечается, что одним из важнейших направлений сотрудничества двух корпораций является организация российско-китайского энергетического бизнес-форума. Санкции против России, который начали вводить западные страны после начала СВО привели к снижению доли доллара на мировых финансовых рынках. По мнению экс-ведущего Fox News Клейтона Морриса, доля доллара снижается в 10 раз быстрее относительно предыдущего десятилетия. Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин рекомендовал партнерам России найти альтернативу доллару. Он сравнил государственный долг США с финансовой пирамидой, которая должна в конечном итоге рухнуть.