В Екатеринбурге сбили пьяного велосипедиста

Мужчина на велосипеде двигался по встречной полосе Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Екатеринбурге на Уктусе произошло ДТП между пьяным велосипедистом и внедорожником. По предварительным данным, у мужчины перелом основания черепа.

«Все случилось на перекрестке Щербакова — Лыжников, около 16:00. Мужчина на велосипеде был пьян. Возможно, у него перелом основания черепа», — цитируют информацию городской ГИБДД сайт Е1.RU.

По данным очевидцев, мужчина ехал по встречной полосе и был сбит водителем белого внедорожника. Пострадавший госпитализирован.

Ранее стало известно, что в Екатеринбурге водитель Audi A3 сбил 10-летнего мальчика на велосипеде. В результате аварии ребенка госпитализировали в детскую больницу.