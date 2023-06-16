16 июня 2023

В Екатеринбурге сбили пьяного велосипедиста

© Служба новостей «URA.RU»
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Жара. Виды города. Екатеринбург, лето, жара, велосипед
Мужчина на велосипеде двигался по встречной полосе Фото:

В Екатеринбурге на Уктусе произошло ДТП между пьяным велосипедистом и внедорожником. По предварительным данным, у мужчины перелом основания черепа.

«Все случилось на перекрестке Щербакова — Лыжников, около 16:00. Мужчина на велосипеде был пьян. Возможно, у него перелом основания черепа», — цитируют информацию городской ГИБДД сайт Е1.RU.

По данным очевидцев, мужчина ехал по встречной полосе и был сбит водителем белого внедорожника. Пострадавший госпитализирован.

Ранее стало известно, что в Екатеринбурге водитель Audi A3 сбил 10-летнего мальчика на велосипеде. В результате аварии ребенка госпитализировали в детскую больницу.

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В Екатеринбурге на Уктусе произошло ДТП между пьяным велосипедистом и внедорожником. По предварительным данным, у мужчины перелом основания черепа. «Все случилось на перекрестке Щербакова — Лыжников, около 16:00. Мужчина на велосипеде был пьян. Возможно, у него перелом основания черепа», — цитируют информацию городской ГИБДД сайт Е1.RU. По данным очевидцев, мужчина ехал по встречной полосе и был сбит водителем белого внедорожника. Пострадавший госпитализирован. Ранее стало известно, что в Екатеринбурге водитель Audi A3 сбил 10-летнего мальчика на велосипеде. В результате аварии ребенка госпитализировали в детскую больницу.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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