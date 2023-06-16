В Екатеринбурге сбили пьяного велосипедиста

В Екатеринбурге на Уктусе произошло ДТП между пьяным велосипедистом и внедорожником. По предварительным данным, у мужчины перелом основания черепа.
«Все случилось на перекрестке Щербакова — Лыжников, около 16:00. Мужчина на велосипеде был пьян. Возможно, у него перелом основания черепа», — цитируют информацию городской ГИБДД сайт Е1.RU.
По данным очевидцев, мужчина ехал по встречной полосе и был сбит водителем белого внедорожника. Пострадавший госпитализирован.
Ранее стало известно, что в Екатеринбурге водитель Audi A3 сбил 10-летнего мальчика на велосипеде. В результате аварии ребенка госпитализировали в детскую больницу.
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