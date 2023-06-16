16 июня 2023

Президентский фонд подписал соглашения с юристами в Челябинской области

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие Защитники Отечества. Тюмень , защитники отечества
В фонд обращаются в основном за помощью по юридическим вопросам Фото:

Челябинское отделение президентского фонда «Защитники Отечества» заключило соглашение о сотрудничестве с юридическими организациями и Главным управлением по труду и занятости региона. Об этом сообщили в пресс-службе фонда.

«На площадке фонда пописаны первые соглашения о сотрудничестве с ассоциацией юристов Челябинской области, челябинской областной нотариальной палатой, адвокатской палатой Челябинской области, а также Главным управлением по труду и занятости населения Челябинской области. Впереди — подписание соглашения с Минюстом России по оказанию бесплатной юридической помощи ветеранам СВО», — говорится в сообщении пресс-службы.

В фонде уточнили, что большинство обращений от граждан касается юридической сферы. Жителей региона интересует, как оформить статус ветерана или инвалида боевых действий, как получить льготы и соцгарантии.

Отделение госфонда «Защитники Отечества», который учредил президент России Владимир Путин, 30 мая открыл губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Фонд 1 июня возглавила Галина Гаврилова, которая имеет большой опыт в сфере социальной защиты.

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Челябинское отделение президентского фонда «Защитники Отечества» заключило соглашение о сотрудничестве с юридическими организациями и Главным управлением по труду и занятости региона. Об этом сообщили в пресс-службе фонда. «На площадке фонда пописаны первые соглашения о сотрудничестве с ассоциацией юристов Челябинской области, челябинской областной нотариальной палатой, адвокатской палатой Челябинской области, а также Главным управлением по труду и занятости населения Челябинской области. Впереди — подписание соглашения с Минюстом России по оказанию бесплатной юридической помощи ветеранам СВО», — говорится в сообщении пресс-службы. В фонде уточнили, что большинство обращений от граждан касается юридической сферы. Жителей региона интересует, как оформить статус ветерана или инвалида боевых действий, как получить льготы и соцгарантии. Отделение госфонда «Защитники Отечества», который учредил президент России Владимир Путин, 30 мая открыл губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Фонд 1 июня возглавила Галина Гаврилова, которая имеет большой опыт в сфере социальной защиты.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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