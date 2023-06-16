16 июня 2023
15 июня 2023

Поезд сбил двух женщин в Курганской области

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Сафакулево, деревня Мартыновка Сафакулевский район Курганская обл, поезд, локомотив, железнодорожный переезд
Женщины пытались перейти железнодорожные пути перед приближающимся поездом Фото:

Грузовой поезд сбил двух женщин в Курганской области на станции Иковка, когда они переходили железнодорожные пути. Одна из пострадавших скончалась, сообщили в Центральном межрегиональном следственном управлении на транспорте СКР.

«По предварительным данным, в 10:50 грузовым поездом травмированы две женщины, которые переходили железнодорожный пути на станции Иковка перед приближающимся поездом. Машинисту поезда предотвратить травмирование не удалось», — говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что пострадавшая 1942 года рождения скончалась на месте. Вторая женщина 1948 года рождения получила травмы, ей оказывается медицинская помощь. По факту происшествия начата доследственная проверка на предмет нарушения правил безопасности движения.Курганской транспортной прокуратурой также организована проверка.

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Грузовой поезд сбил двух женщин в Курганской области на станции Иковка, когда они переходили железнодорожные пути. Одна из пострадавших скончалась, сообщили в Центральном межрегиональном следственном управлении на транспорте СКР. «По предварительным данным, в 10:50 грузовым поездом травмированы две женщины, которые переходили железнодорожный пути на станции Иковка перед приближающимся поездом. Машинисту поезда предотвратить травмирование не удалось», — говорится в сообщении ведомства. Уточняется, что пострадавшая 1942 года рождения скончалась на месте. Вторая женщина 1948 года рождения получила травмы, ей оказывается медицинская помощь. По факту происшествия начата доследственная проверка на предмет нарушения правил безопасности движения.Курганской транспортной прокуратурой также организована проверка.
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© Служба новостей «URA.RU»
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