Глава Брянской области заявил об атаке на нефтепровод «Дружба»

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Вооруженные силы РФ. stock, пво, панцирь, stock
Российские ПВО сбили три БПЛА в Брянской области, сообщил Александр Богомаз Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские ПВО в ночь на 17 июня отразили атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на нефтеперегонную станцию «Дружба» в Брянской области. Об этом рассказал губернатор региона Александр Богомаз.

«Подразделениями ПВО вооруженных сил РФ в Новозыбковском городском округе была отражена атака ВСУ нефтеперегонную станцию „Дружба“», — написал Александр Богомаз в своем telegram-канале. Он уточнил, что атака произошла в ночь на 17 июня. В результате работы ПВО уничтожено более трех БПЛА самолетного типа.

Это не первая атака ВСУ на НПС. Так, Киев 1 февраля ударил по «Дружбе» тактическим ракетным комплексом «Точка-У». Ракета упала рядом с нефтеперекачивающей станцией «Новозыбков».

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Российские ПВО в ночь на 17 июня отразили атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на нефтеперегонную станцию «Дружба» в Брянской области. Об этом рассказал губернатор региона Александр Богомаз. «Подразделениями ПВО вооруженных сил РФ в Новозыбковском городском округе была отражена атака ВСУ нефтеперегонную станцию „Дружба“», — написал Александр Богомаз в своем telegram-канале. Он уточнил, что атака произошла в ночь на 17 июня. В результате работы ПВО уничтожено более трех БПЛА самолетного типа. Это не первая атака ВСУ на НПС. Так, Киев 1 февраля ударил по «Дружбе» тактическим ракетным комплексом «Точка-У». Ракета упала рядом с нефтеперекачивающей станцией «Новозыбков».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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