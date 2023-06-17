Глава Брянской области заявил об атаке на нефтепровод «Дружба»

17 июня 2023 в 13:21 Размер текста - 17 +

Российские ПВО сбили три БПЛА в Брянской области, сообщил Александр Богомаз Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские ПВО в ночь на 17 июня отразили атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на нефтеперегонную станцию «Дружба» в Брянской области. Об этом рассказал губернатор региона Александр Богомаз. «Подразделениями ПВО вооруженных сил РФ в Новозыбковском городском округе была отражена атака ВСУ нефтеперегонную станцию „Дружба“», — написал Александр Богомаз в своем telegram-канале . Он уточнил, что атака произошла в ночь на 17 июня. В результате работы ПВО уничтожено более трех БПЛА самолетного типа. Это не первая атака ВСУ на НПС. Так, Киев 1 февраля ударил по «Дружбе» тактическим ракетным комплексом «Точка-У». Ракета упала рядом с нефтеперекачивающей станцией «Новозыбков».

Российские ПВО в ночь на 17 июня отразили атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на нефтеперегонную станцию «Дружба» в Брянской области. Об этом рассказал губернатор региона Александр Богомаз. «Подразделениями ПВО вооруженных сил РФ в Новозыбковском городском округе была отражена атака ВСУ нефтеперегонную станцию „Дружба“», — написал Александр Богомаз в своем telegram-канале. Он уточнил, что атака произошла в ночь на 17 июня. В результате работы ПВО уничтожено более трех БПЛА самолетного типа. Это не первая атака ВСУ на НПС. Так, Киев 1 февраля ударил по «Дружбе» тактическим ракетным комплексом «Точка-У». Ракета упала рядом с нефтеперекачивающей станцией «Новозыбков».