16 июня 2023

Жительница Челябинска выжила после падения из окна четвертого этажа. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытые окна. Челябинск, жара, окна, лето, открытые окна
В Металлургическом районе Челябинска женщина выпала из окна Фото:

В Челябинске женщина выпала из окна квартиры на четвертом этаже и осталась жива. Ее госпитализировали с травмами, сообщили в ГУ МЧС по Челябинской области.

«В субботу утром поступил вызов на улицу Мира: из окна четвертого этажа на ниже расположенный козырек выпала женщина. Сотрудники Челябинского пожарно-спасательного гарнизона совместно со спасателями с помощью специальных носилок и автолестницы сняли женщину и передали работникам скорой помощи», — говорится в сообщении ведомства в telegram-канале.

Уточняется, что женщина поучила перелом бедра. Ее доставили в больницу.

Фото:
Фото:

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В Челябинске женщина выпала из окна квартиры на четвертом этаже и осталась жива. Ее госпитализировали с травмами, сообщили в ГУ МЧС по Челябинской области. «В субботу утром поступил вызов на улицу Мира: из окна четвертого этажа на ниже расположенный козырек выпала женщина. Сотрудники Челябинского пожарно-спасательного гарнизона совместно со спасателями с помощью специальных носилок и автолестницы сняли женщину и передали работникам скорой помощи», — говорится в сообщении ведомства в telegram-канале. Уточняется, что женщина поучила перелом бедра. Ее доставили в больницу.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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