В Металлургическом районе Челябинска женщина выпала из окна Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске женщина выпала из окна квартиры на четвертом этаже и осталась жива. Ее госпитализировали с травмами, сообщили в ГУ МЧС по Челябинской области.

«В субботу утром поступил вызов на улицу Мира: из окна четвертого этажа на ниже расположенный козырек выпала женщина. Сотрудники Челябинского пожарно-спасательного гарнизона совместно со спасателями с помощью специальных носилок и автолестницы сняли женщину и передали работникам скорой помощи», — говорится в сообщении ведомства в telegram-канале.

Уточняется, что женщина поучила перелом бедра. Ее доставили в больницу.

Фото: ГУ МЧС по Челябинской области