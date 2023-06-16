16 июня 2023

Массовое отравление произошло в детском лагере в Свердловской области

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Проверка готовности детских оздоровительных лагерей к летнему сезону. Курган, столы, столовая, общепит
Роспотребнадзор проверит организацию питания в летнем лагере, где отравились дети Фото:

Шестеро детей с признаками пищевого отравления обратились за медицинской помощью в летнем оздоровительном лагере «Спутник» города Арамиль Свердловской области. Сысертская межрайоннай прокуратура начала проверку по факту инцидента.

«По предварительной информации, жалобы на рвоту, температуру и жидкий стул поступили от шести детей, посещающих разные отряды лагеря „Спутник“. Точное количество детей, обратившихся за медицинской помощью, будет установлено в ходе проверки», — сообщается в telegram-канале прокуратуры Свердловской области.

Свою проверку также начал Роспотребнадзор. Специалисты установят, соблюдались ли в лагере требования к организации питания детей.

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Шестеро детей с признаками пищевого отравления обратились за медицинской помощью в летнем оздоровительном лагере «Спутник» города Арамиль Свердловской области. Сысертская межрайоннай прокуратура начала проверку по факту инцидента. «По предварительной информации, жалобы на рвоту, температуру и жидкий стул поступили от шести детей, посещающих разные отряды лагеря „Спутник“. Точное количество детей, обратившихся за медицинской помощью, будет установлено в ходе проверки», — сообщается в telegram-канале прокуратуры Свердловской области. Свою проверку также начал Роспотребнадзор. Специалисты установят, соблюдались ли в лагере требования к организации питания детей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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