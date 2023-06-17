Глава TotalEnergies Пуянне: ЕС несмотря ни на что хочет получать российский газ

18 июня 2023 в 01:30 Размер текста - 17 +

Пуянне уточнил, что у французской компании 20-летний контракт в Россией Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Страны ЕС согласны продолжать импорт сжиженного газа из России, несмотря на давление США. Об этом заявил глава французской компании TotalEnergies Патрик Пуянне. «У нас есть двадцатилетний контракт с Россией. Если мы не будем брать этот газ, нам все равно придется за него платить. На данный момент Европейский союз говорит нам продолжать, несмотря на давление Америки», — передает слова Пуянне французская газета Le Journal du Dimanche. Он уточнил, что за год ЕС импортировал 15 млн тонн российского сжиженного газа, что составляет примерно шестую часть от общих потребностей содружества. Пуянне отметил, что, прежде чем отказываться от газа из РФ, нужно найти замену. По его словам, альтернатива поставок СПГ возможна, вероятнее всего, со стороны США. Ранее сообщалось, что страны ЕС отказались от поставок газа из России только на словах. Российский импорт СПГ в Европу к концу 2022 года оказался выше, чем когда-либо ранее, передает телеканал 360. В мае в пресс-службе постпредства РФ при ЕС заявили, что Евросоюз не введет полный запрет на поставки газа. При этом уточняется, что возобновления уже приостановленного экспорта не ожидается.

Страны ЕС согласны продолжать импорт сжиженного газа из России, несмотря на давление США. Об этом заявил глава французской компании TotalEnergies Патрик Пуянне. «У нас есть двадцатилетний контракт с Россией. Если мы не будем брать этот газ, нам все равно придется за него платить. На данный момент Европейский союз говорит нам продолжать, несмотря на давление Америки», — передает слова Пуянне французская газета Le Journal du Dimanche. Он уточнил, что за год ЕС импортировал 15 млн тонн российского сжиженного газа, что составляет примерно шестую часть от общих потребностей содружества. Пуянне отметил, что, прежде чем отказываться от газа из РФ, нужно найти замену. По его словам, альтернатива поставок СПГ возможна, вероятнее всего, со стороны США. Ранее сообщалось, что страны ЕС отказались от поставок газа из России только на словах. Российский импорт СПГ в Европу к концу 2022 года оказался выше, чем когда-либо ранее, передает телеканал 360. В мае в пресс-службе постпредства РФ при ЕС заявили, что Евросоюз не введет полный запрет на поставки газа. При этом уточняется, что возобновления уже приостановленного экспорта не ожидается.