Запах гари в Екатеринбурге появился из-за торфяных пожаров в Свердловской области

Причиной сильного запаха гари в Екатеринбурге стали торфяные пожары в Березовском и Верхней Пышме (оба пожара локализованы). Об этом сообщили в соцсетях.
«В Екатеринбурге чувствуется запах гари из-за торфяных пожаров. В Березовском горит 16 гектаров, а в Верхней Пышме — 17 гектаров, оба пожара локализованы», — пишет telegram-канал «Не для протокола».
В telegram-канале уточняется, что дымку в уральскую столицу мог принести сильный ветер. «Скорость ветра может достигать 17 метров в секунду, поэтому запах от сравнительно небольших пожаров распространяется на дальние расстояния», — отмечается в канале.
Журналист URA.RU обратился за комментарием в ГУ МЧС по Свердловской области. Ответ на момент публикации новости не поступил.
Ранее жители Екатеринбурга ночью почувствовали сильных запах гари. Об этом они сообщили в соцсетях. 19 июня в Свердловской области ожидается усиление ветра с порывами до 17 метров в секунду, заявляли в региональном МЧС.
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