Запах гари в Екатеринбурге появился из-за торфяных пожаров в Свердловской области

18 июня 2023 в 16:48 Размер текста - 17 +

Жители Екатеринбурга целый день жалуются на запах гари Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Причиной сильного запаха гари в Екатеринбурге стали торфяные пожары в Березовском и Верхней Пышме (оба пожара локализованы). Об этом сообщили в соцсетях. «В Екатеринбурге чувствуется запах гари из-за торфяных пожаров. В Березовском горит 16 гектаров, а в Верхней Пышме — 17 гектаров, оба пожара локализованы», — пишет telegram-канал «Не для протокола». В telegram-канале уточняется, что дымку в уральскую столицу мог принести сильный ветер. «Скорость ветра может достигать 17 метров в секунду, поэтому запах от сравнительно небольших пожаров распространяется на дальние расстояния», — отмечается в канале. Журналист URA.RU обратился за комментарием в ГУ МЧС по Свердловской области. Ответ на момент публикации новости не поступил. Ранее жители Екатеринбурга ночью почувствовали сильных запах гари. Об этом они сообщили в соцсетях. 19 июня в Свердловской области ожидается усиление ветра с порывами до 17 метров в секунду, заявляли в региональном МЧС.

Причиной сильного запаха гари в Екатеринбурге стали торфяные пожары в Березовском и Верхней Пышме (оба пожара локализованы). Об этом сообщили в соцсетях. «В Екатеринбурге чувствуется запах гари из-за торфяных пожаров. В Березовском горит 16 гектаров, а в Верхней Пышме — 17 гектаров, оба пожара локализованы», — пишет telegram-канал «Не для протокола». В telegram-канале уточняется, что дымку в уральскую столицу мог принести сильный ветер. «Скорость ветра может достигать 17 метров в секунду, поэтому запах от сравнительно небольших пожаров распространяется на дальние расстояния», — отмечается в канале. Журналист URA.RU обратился за комментарием в ГУ МЧС по Свердловской области. Ответ на момент публикации новости не поступил. Ранее жители Екатеринбурга ночью почувствовали сильных запах гари. Об этом они сообщили в соцсетях. 19 июня в Свердловской области ожидается усиление ветра с порывами до 17 метров в секунду, заявляли в региональном МЧС.