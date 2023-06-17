17 июня 2023
16 июня 2023

Екатеринбургский митрополит Кульберг потребовал запретить аборты в России

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Рождественская служба в Свято-Троицком кафедральном соборе. Екатеринбург , кульберг алексей, митрополит евгений
Митрополит Кульберг считает, что Россия находится в демографической яме Фото:

Россия находится в демографической яме с начала 21 века, эта ситуация требует от государства тяжелых решений, поэтому власти должны ввести запрет на аборты. Об этом заявил Екатеринбургский и Верхотурский митрополит Евгений (Кульберг).

«Сейчас наша страна находится в самой глубокой демографической яме с начала XXI века. Ситуация требует от государства сложнейших решений и тяжелых усилий на долгое время, но есть вопрос, в котором нужно действовать незамедлительно — введение запрета на аборты», — написал митрополит в telegram-канале.

Кульберг выразил надежду на то, что власть России прислушается к голосу церкви и решит вопрос с абортами навсегда. Также он заявил, что День белого цветка в Екатеринбурге возрождает народное самосознание у людей.

День белого цветка или день «Белой Ромашки» впервые прошел в России 20 апреля 1911 года. Мероприятия праздника направлены на борьбу с туберкулезом и проводились по всей стране. В Екатеринбурге, как пишет Екатеринбургская епархия, праздник впервые прошел в 2008 году. В 2012-м был организован благотворительный фестиваль.

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Россия находится в демографической яме с начала 21 века, эта ситуация требует от государства тяжелых решений, поэтому власти должны ввести запрет на аборты. Об этом заявил Екатеринбургский и Верхотурский митрополит Евгений (Кульберг). «Сейчас наша страна находится в самой глубокой демографической яме с начала XXI века. Ситуация требует от государства сложнейших решений и тяжелых усилий на долгое время, но есть вопрос, в котором нужно действовать незамедлительно — введение запрета на аборты», — написал митрополит в telegram-канале. Кульберг выразил надежду на то, что власть России прислушается к голосу церкви и решит вопрос с абортами навсегда. Также он заявил, что День белого цветка в Екатеринбурге возрождает народное самосознание у людей. День белого цветка или день «Белой Ромашки» впервые прошел в России 20 апреля 1911 года. Мероприятия праздника направлены на борьбу с туберкулезом и проводились по всей стране. В Екатеринбурге, как пишет Екатеринбургская епархия, праздник впервые прошел в 2008 году. В 2012-м был организован благотворительный фестиваль.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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