Baza: председатель Российского союза молодежи устроил пьяный дебош в самолете

Председатель Российского союза молодежи Павел Красноруцкий устроил дебош в самолете. Об этом сообщили в соцсетях. Красноруцкий летел в Москву из Ханты-Мансийска.
«Председатель Российского союза молодежи устроил дебош в самолете и чуть не подрался с другим пассажиром», — пишет telegram-канал Baza. Там отмечают, что Красноруцкий был в состоянии алкогольного опьянения.
Baza опубликовала ответ Красноруцкого. Председатель заявил, что практически не пил и ни с кем не дрался.
Как сообщают в канале, после посадки в аэропорту председателя встретили сотрудники полиции. Они выписали Красноруцкому протоколы о мелком хулиганстве и появлении в общественном месте в состоянии опьянения.
URA.RU направило запрос в Российский союз молодежи, в приемную председателя и в авиакомпанию «Аэрофлот». Ответы на момент публикации новости не получены.
Ранее лидер группы «Звери» устроил дебош в баре. Роман Билык ругался, кидался мебелью и звал кого-то разобраться на улице.
Подписывайтесь на URA.RU в YouTube! Мы следим за новостями в России и мире и рассказываем их в удобном формате.