Baza: председатель Российского союза молодежи устроил пьяный дебош в самолете

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Красноруцкий был в состоянии алкогольного опьянения Фото:

Председатель Российского союза молодежи Павел Красноруцкий устроил дебош в самолете. Об этом сообщили в соцсетях. Красноруцкий летел в Москву из Ханты-Мансийска.

«Председатель Российского союза молодежи устроил дебош в самолете и чуть не подрался с другим пассажиром», — пишет telegram-канал Baza. Там отмечают, что Красноруцкий был в состоянии алкогольного опьянения.

Baza опубликовала ответ Красноруцкого. Председатель заявил, что практически не пил и ни с кем не дрался.

Как сообщают в канале, после посадки в аэропорту председателя встретили сотрудники полиции. Они выписали Красноруцкому протоколы о мелком хулиганстве и появлении в общественном месте в состоянии опьянения.

URA.RU направило запрос в Российский союз молодежи, в приемную председателя и в авиакомпанию «Аэрофлот». Ответы на момент публикации новости не получены.

Ранее лидер группы «Звери» устроил дебош в баре. Роман Билык ругался, кидался мебелью и звал кого-то разобраться на улице.

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Председатель Российского союза молодежи Павел Красноруцкий устроил дебош в самолете. Об этом сообщили в соцсетях. Красноруцкий летел в Москву из Ханты-Мансийска. «Председатель Российского союза молодежи устроил дебош в самолете и чуть не подрался с другим пассажиром», — пишет telegram-канал Baza. Там отмечают, что Красноруцкий был в состоянии алкогольного опьянения. Baza опубликовала ответ Красноруцкого. Председатель заявил, что практически не пил и ни с кем не дрался. Как сообщают в канале, после посадки в аэропорту председателя встретили сотрудники полиции. Они выписали Красноруцкому протоколы о мелком хулиганстве и появлении в общественном месте в состоянии опьянения. URA.RU направило запрос в Российский союз молодежи, в приемную председателя и в авиакомпанию «Аэрофлот». Ответы на момент публикации новости не получены. Ранее лидер группы «Звери» устроил дебош в баре. Роман Билык ругался, кидался мебелью и звал кого-то разобраться на улице.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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