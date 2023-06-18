Китай заявил о решимости запустить производство дронов в России

19 июня 2023 в 04:00 Размер текста - 17 +

Производители квадрокоптеров могут запустить производство в России Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Небольшие китайские производители дронов заинтересованы в локализации сборки в РФ. Сейчас активно ведутся переговоры между китайскими производителями и российскими разработчиками, сообщили источники на рынке электроники. Ряд китайских производителей дронов (Fimi, AEE и ZeroZero) готовы запустить крупноузловую сборку квадрокоптеров на территории России. Цена на квадрокоптеры этих брендов начинается от 14 тысяч рублей, передает « Коммерсант ». Причиной переноса производства в Россию являются проблемы с сертификацией, предположили источники. Эксперты в этом вопросе высказали разные мнения. Одни считают, что реализация производства в другой стране приведет к увеличению доли рынка Китая, другие утверждают, что дроны увеличатся в цене, а объемы продаж в РФ все еще слишком незначительны для инвестиций в локализацию. Ранее Китай подготовил мирный план, который должен помощь урегулированию конфликта на Украине. Сообщалось, что план состоит из 12 пунктов. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Китай может сыграть роль в установлении мира, так как мощнее и больше России. Спецпредставитель правительства КНР по делам Евразии Ли Хуэй отметил, что ряд стран Европы позитивно оценил мирный план по урегулированию украинского конфликта, представленный КНР. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Небольшие китайские производители дронов заинтересованы в локализации сборки в РФ. Сейчас активно ведутся переговоры между китайскими производителями и российскими разработчиками, сообщили источники на рынке электроники. Ряд китайских производителей дронов (Fimi, AEE и ZeroZero) готовы запустить крупноузловую сборку квадрокоптеров на территории России. Цена на квадрокоптеры этих брендов начинается от 14 тысяч рублей, передает «Коммерсант». Причиной переноса производства в Россию являются проблемы с сертификацией, предположили источники. Эксперты в этом вопросе высказали разные мнения. Одни считают, что реализация производства в другой стране приведет к увеличению доли рынка Китая, другие утверждают, что дроны увеличатся в цене, а объемы продаж в РФ все еще слишком незначительны для инвестиций в локализацию. Ранее Китай подготовил мирный план, который должен помощь урегулированию конфликта на Украине. Сообщалось, что план состоит из 12 пунктов. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Китай может сыграть роль в установлении мира, так как мощнее и больше России. Спецпредставитель правительства КНР по делам Евразии Ли Хуэй отметил, что ряд стран Европы позитивно оценил мирный план по урегулированию украинского конфликта, представленный КНР.