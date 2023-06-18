Китай заявил о решимости запустить производство дронов в России

Небольшие китайские производители дронов заинтересованы в локализации сборки в РФ. Сейчас активно ведутся переговоры между китайскими производителями и российскими разработчиками, сообщили источники на рынке электроники.
Ряд китайских производителей дронов (Fimi, AEE и ZeroZero) готовы запустить крупноузловую сборку квадрокоптеров на территории России. Цена на квадрокоптеры этих брендов начинается от 14 тысяч рублей, передает «Коммерсант». Причиной переноса производства в Россию являются проблемы с сертификацией, предположили источники.
Эксперты в этом вопросе высказали разные мнения. Одни считают, что реализация производства в другой стране приведет к увеличению доли рынка Китая, другие утверждают, что дроны увеличатся в цене, а объемы продаж в РФ все еще слишком незначительны для инвестиций в локализацию.
Ранее Китай подготовил мирный план, который должен помощь урегулированию конфликта на Украине. Сообщалось, что план состоит из 12 пунктов. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Китай может сыграть роль в установлении мира, так как мощнее и больше России. Спецпредставитель правительства КНР по делам Евразии Ли Хуэй отметил, что ряд стран Европы позитивно оценил мирный план по урегулированию украинского конфликта, представленный КНР.
Небольшие китайские производители дронов заинтересованы в локализации сборки в РФ. Сейчас активно ведутся переговоры между китайскими производителями и российскими разработчиками, сообщили источники на рынке электроники. Ряд китайских производителей дронов (Fimi, AEE и ZeroZero) готовы запустить крупноузловую сборку квадрокоптеров на территории России. Цена на квадрокоптеры этих брендов начинается от 14 тысяч рублей, передает «Коммерсант». Причиной переноса производства в Россию являются проблемы с сертификацией, предположили источники. Эксперты в этом вопросе высказали разные мнения. Одни считают, что реализация производства в другой стране приведет к увеличению доли рынка Китая, другие утверждают, что дроны увеличатся в цене, а объемы продаж в РФ все еще слишком незначительны для инвестиций в локализацию. Ранее Китай подготовил мирный план, который должен помощь урегулированию конфликта на Украине. Сообщалось, что план состоит из 12 пунктов. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Китай может сыграть роль в установлении мира, так как мощнее и больше России. Спецпредставитель правительства КНР по делам Евразии Ли Хуэй отметил, что ряд стран Европы позитивно оценил мирный план по урегулированию украинского конфликта, представленный КНР.