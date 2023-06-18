В Курганской области обвалилась дорога, ведущая на кладбище

В селе Полевое (Курганская область) обрушилась дорога до кладбища. Об этом рассказали местные жители.
«Обвалилась дорога ведущая на кладбище в селе Полевое. К сведению: кладбище располагается возле песчаного карьера. Дорога до него грунтовая, и проходит она прямо возле оврага», — сообщение опубликовано в telegram-канале «ИС Белозерское».
Корреспондент URA.RU направил запрос в администрацию территории с просьбой прокомментировать ситуацию и дать оценку произошедшему. На момент публикации ответ не был получен.
Ранее в Кетовском округе жители не смогли похоронить человека на сельском кладбище из-за того, что транспорт застрял на разбитой дороге. Жалобы курганцев были опубликованы в соцсетях.
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