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В Курганской области обвалилась дорога, ведущая на кладбище

© Служба новостей «URA.RU»
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Песок на объездной. Сургут, песок, песчаный карьер
Кладбище расположено возле песчаного карьера (архивное фото) Фото:

В селе Полевое (Курганская область) обрушилась дорога до кладбища. Об этом рассказали местные жители.

«Обвалилась дорога ведущая на кладбище в селе Полевое. К сведению: кладбище располагается возле песчаного карьера. Дорога до него грунтовая, и проходит она прямо возле оврага», — сообщение опубликовано в telegram-канале «ИС Белозерское».

Корреспондент URA.RU направил запрос в администрацию территории с просьбой прокомментировать ситуацию и дать оценку произошедшему. На момент публикации ответ не был получен.

Ранее в Кетовском округе жители не смогли похоронить человека на сельском кладбище из-за того, что транспорт застрял на разбитой дороге. Жалобы курганцев были опубликованы в соцсетях.

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В селе Полевое (Курганская область) обрушилась дорога до кладбища. Об этом рассказали местные жители. «Обвалилась дорога ведущая на кладбище в селе Полевое. К сведению: кладбище располагается возле песчаного карьера. Дорога до него грунтовая, и проходит она прямо возле оврага», — сообщение опубликовано в telegram-канале «ИС Белозерское». Корреспондент URA.RU направил запрос в администрацию территории с просьбой прокомментировать ситуацию и дать оценку произошедшему. На момент публикации ответ не был получен. Ранее в Кетовском округе жители не смогли похоронить человека на сельском кладбище из-за того, что транспорт застрял на разбитой дороге. Жалобы курганцев были опубликованы в соцсетях.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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