В Курганской области обвалилась дорога, ведущая на кладбище

19 июня 2023 в 04:57 Размер текста - 17 +

Кладбище расположено возле песчаного карьера (архивное фото) Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В селе Полевое (Курганская область) обрушилась дорога до кладбища. Об этом рассказали местные жители. «Обвалилась дорога ведущая на кладбище в селе Полевое. К сведению: кладбище располагается возле песчаного карьера. Дорога до него грунтовая, и проходит она прямо возле оврага», — сообщение опубликовано в telegram-канале «ИС Белозерское». Корреспондент URA.RU направил запрос в администрацию территории с просьбой прокомментировать ситуацию и дать оценку произошедшему. На момент публикации ответ не был получен. Ранее в Кетовском округе жители не смогли похоронить человека на сельском кладбище из-за того, что транспорт застрял на разбитой дороге. Жалобы курганцев были опубликованы в соцсетях.

В селе Полевое (Курганская область) обрушилась дорога до кладбища. Об этом рассказали местные жители. «Обвалилась дорога ведущая на кладбище в селе Полевое. К сведению: кладбище располагается возле песчаного карьера. Дорога до него грунтовая, и проходит она прямо возле оврага», — сообщение опубликовано в telegram-канале «ИС Белозерское». Корреспондент URA.RU направил запрос в администрацию территории с просьбой прокомментировать ситуацию и дать оценку произошедшему. На момент публикации ответ не был получен. Ранее в Кетовском округе жители не смогли похоронить человека на сельском кладбище из-за того, что транспорт застрял на разбитой дороге. Жалобы курганцев были опубликованы в соцсетях.