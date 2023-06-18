Начало недели встретит свердловчан холодом

19 июня 2023 в 07:30 Размер текста - 17 +

Вторник и среда будут самыми холодными на неделе Фото: Анна Майорова © URA.RU Начало недели 19—25 июня ознаменуется тремя холодными днями в Свердловской области. Об этом рассказал синоптик Алексей Пулин. «Свердловская область расположится в тылу циклона, под влиянием которого усилится заток холода в регион. Вторник и среда станут в Свердловской области самыми холодными днями на предстоящей неделе», — сообщил Пулин в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге». В области также ожидаются осадки. «За первую половину недели на востоке области ожидается до 25 мм осадков, в северных районах до 15 мм. На остальной территории региона осадки преимущественно небольшие, суммарно до 4-9 мм за три дня», — добавил Пулин. Температура воздуха на территории Свердловской области 19 июня ожидается в пределах +10, +15 градусов. В Екатеринбурге будет облачно с прояснениями, вероятен небольшой дождь, температура воздух днем поднимется до 14 градусов тепла.

Начало недели 19—25 июня ознаменуется тремя холодными днями в Свердловской области. Об этом рассказал синоптик Алексей Пулин. «Свердловская область расположится в тылу циклона, под влиянием которого усилится заток холода в регион. Вторник и среда станут в Свердловской области самыми холодными днями на предстоящей неделе», — сообщил Пулин в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге». В области также ожидаются осадки. «За первую половину недели на востоке области ожидается до 25 мм осадков, в северных районах до 15 мм. На остальной территории региона осадки преимущественно небольшие, суммарно до 4-9 мм за три дня», — добавил Пулин. Температура воздуха на территории Свердловской области 19 июня ожидается в пределах +10, +15 градусов. В Екатеринбурге будет облачно с прояснениями, вероятен небольшой дождь, температура воздух днем поднимется до 14 градусов тепла.