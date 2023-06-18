18 июня 2023
17 июня 2023

В Перми закрывают трамвайную остановку «Разгуляй»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Разное. Город, кирпич, проезд закрыт, ремонт дороги, дорожный знак, дорожные работы
После ремонта платформа продолжит работу Фото:

В Перми на время ремонта улицы Ленина закроют остановку трамваев «Разгуляй» в направлении центра города. Об этом сообщили в департаменте транспорта мэрии.

«С 20 июня будет временно закрыта трамвайная остановка „Разгуляй“ в направлении центра города. Трамваи №4, 7, 8 и 11 временно не будут останавливаться на остановочном пункте при следовании в сторону центра. Платформа по направлению в Мотовилиху продолжит работать. Трамваи №6 будут совершать и высадку, и посадку на площадке в разворотном кольце», — сообщается в telegram-канале департамента.

Временное закрытие чиновники объясняют работами по обновлению остановки, в рамках ремонта улицы Ленина. Для пересадки на другие маршруты в департаменте рекомендуют пользоваться остановкой «Улица Максима Горького», платформу уже обновили.

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Перми на время ремонта улицы Ленина закроют остановку трамваев «Разгуляй» в направлении центра города. Об этом сообщили в департаменте транспорта мэрии. «С 20 июня будет временно закрыта трамвайная остановка „Разгуляй“ в направлении центра города. Трамваи №4, 7, 8 и 11 временно не будут останавливаться на остановочном пункте при следовании в сторону центра. Платформа по направлению в Мотовилиху продолжит работать. Трамваи №6 будут совершать и высадку, и посадку на площадке в разворотном кольце», — сообщается в telegram-канале департамента. Временное закрытие чиновники объясняют работами по обновлению остановки, в рамках ремонта улицы Ленина. Для пересадки на другие маршруты в департаменте рекомендуют пользоваться остановкой «Улица Максима Горького», платформу уже обновили.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...