В Перми закрывают трамвайную остановку «Разгуляй»

19 июня 2023 в 12:09 Размер текста - 17 +

После ремонта платформа продолжит работу Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Перми на время ремонта улицы Ленина закроют остановку трамваев «Разгуляй» в направлении центра города. Об этом сообщили в департаменте транспорта мэрии. «С 20 июня будет временно закрыта трамвайная остановка „Разгуляй“ в направлении центра города. Трамваи №4, 7, 8 и 11 временно не будут останавливаться на остановочном пункте при следовании в сторону центра. Платформа по направлению в Мотовилиху продолжит работать. Трамваи №6 будут совершать и высадку, и посадку на площадке в разворотном кольце», — сообщается в telegram-канале департамента. Временное закрытие чиновники объясняют работами по обновлению остановки, в рамках ремонта улицы Ленина. Для пересадки на другие маршруты в департаменте рекомендуют пользоваться остановкой «Улица Максима Горького», платформу уже обновили.

В Перми на время ремонта улицы Ленина закроют остановку трамваев «Разгуляй» в направлении центра города. Об этом сообщили в департаменте транспорта мэрии. «С 20 июня будет временно закрыта трамвайная остановка „Разгуляй“ в направлении центра города. Трамваи №4, 7, 8 и 11 временно не будут останавливаться на остановочном пункте при следовании в сторону центра. Платформа по направлению в Мотовилиху продолжит работать. Трамваи №6 будут совершать и высадку, и посадку на площадке в разворотном кольце», — сообщается в telegram-канале департамента. Временное закрытие чиновники объясняют работами по обновлению остановки, в рамках ремонта улицы Ленина. Для пересадки на другие маршруты в департаменте рекомендуют пользоваться остановкой «Улица Максима Горького», платформу уже обновили.