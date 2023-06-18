Челябинские рыбаки показали крупных судаков, которых выловили в озере Аргази Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

В Челябинской области рыбаки похвастались уловом крупных судаков на озере Аргази. Фотографии с трофеями они выложили в социальных сетях.

«Троллинг, скорость 4-4,6 километров в час. В том же месте еще на шесть килограмм взял. Одного упустил — под лодкой встал и ни туда, ни сюда», — написал Александр С. в telegram-канал «Рыбалка в Челябинской области. Рыбацкий Комитет».

Другой челябинец, Валерий К., похвастался судаком, который весит 7,2 килограмма. Рыбак побил свой рекорд и рыбачил в шторм.

В регионе сняли нерестовый запрет 16 июня. В этот же день в паблике появилось фото рыбака с судаком, которого он поймал с лодки на озере Аргази.

Челябинец и его сын поймали двух крупных судаков весом шесть и семь килограмм Фото: Александр Серазутдинов в telegram-канале «Рыбалка в Челябинской области. Рыбацкий Комитет»