18 июня 2023

Рыбаки похвастались уловом крупных судаков на челябинском озере. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Ростов - на - Дону. Городские зарисовки, рыбак, рыба, Судак, рыба на крючке
Челябинские рыбаки показали крупных судаков, которых выловили в озере Аргази Фото:

В Челябинской области рыбаки похвастались уловом крупных судаков на озере Аргази. Фотографии с трофеями они выложили в социальных сетях.

«Троллинг, скорость 4-4,6 километров в час. В том же месте еще на шесть килограмм взял. Одного упустил — под лодкой встал и ни туда, ни сюда», — написал Александр С. в telegram-канал «Рыбалка в Челябинской области. Рыбацкий Комитет».

Другой челябинец, Валерий К., похвастался судаком, который весит 7,2 килограмма. Рыбак побил свой рекорд и рыбачил в шторм.

В регионе сняли нерестовый запрет 16 июня. В этот же день в паблике появилось фото рыбака с судаком, которого он поймал с лодки на озере Аргази.

Челябинец и его сын поймали двух крупных судаков весом шесть и семь килограмм
Челябинец и его сын поймали двух крупных судаков весом шесть и семь килограмм
Фото:
Рыбак похвастался семикилограммовым судаком
Рыбак похвастался семикилограммовым судаком
Фото:

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В Челябинской области рыбаки похвастались уловом крупных судаков на озере Аргази. Фотографии с трофеями они выложили в социальных сетях. «Троллинг, скорость 4-4,6 километров в час. В том же месте еще на шесть килограмм взял. Одного упустил — под лодкой встал и ни туда, ни сюда», — написал Александр С. в telegram-канал «Рыбалка в Челябинской области. Рыбацкий Комитет». Другой челябинец, Валерий К., похвастался судаком, который весит 7,2 килограмма. Рыбак побил свой рекорд и рыбачил в шторм. В регионе сняли нерестовый запрет 16 июня. В этот же день в паблике появилось фото рыбака с судаком, которого он поймал с лодки на озере Аргази.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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