18 июня 2023
17 июня 2023

Из тюменских магазинов исчезли средства для автозагара

© Служба новостей «URA.RU»
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Кубок Яшанькина. Пляжный бодибилдинг. Екатеринбург, искусственный загар
Представители тюменских магазинов сообщают, что дефицит автозагаров возник на фоне отсутствия товара у поставщиков Фото:

Из тюменских магазинов косметики исчезли средства для моментального загара. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали сотрудники нескольких точек продаж. По их словам, первые партии товара в начале сезона были разобраны, а новых поставок пока не ожидается.

«На данный момент в нашем магазине в наличии автозагар только собственной марки. Другие фирмы у нас разобрали в начале сезона, и пока поставок больше не было», — рассказала сотрудница магазина «Летуаль».

О дефиците товара сообщили и в сети «Магнит Косметик» в Тюмени. «У нас сейчас представлены только два вида. Автозагар в форме аэрозоля и спрея. Больше к нам не поступали», — рассказали консультанты в магазине.

Об отсутствии средств для моментального загара заявили и в тюменском филиале интернет-аптеки «Здравсити». Там сообщили, что у поставщиков нет товар на складе. О причинах дефицита там не уточнили.

Ранее агентство сообщало о том, что из-за санкций в Тюмени подорожали солнцезащитные кремы. В местных аптеках цена на них выросла на 15-20%.

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Из тюменских магазинов косметики исчезли средства для моментального загара. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали сотрудники нескольких точек продаж. По их словам, первые партии товара в начале сезона были разобраны, а новых поставок пока не ожидается. «На данный момент в нашем магазине в наличии автозагар только собственной марки. Другие фирмы у нас разобрали в начале сезона, и пока поставок больше не было», — рассказала сотрудница магазина «Летуаль». О дефиците товара сообщили и в сети «Магнит Косметик» в Тюмени. «У нас сейчас представлены только два вида. Автозагар в форме аэрозоля и спрея. Больше к нам не поступали», — рассказали консультанты в магазине. Об отсутствии средств для моментального загара заявили и в тюменском филиале интернет-аптеки «Здравсити». Там сообщили, что у поставщиков нет товар на складе. О причинах дефицита там не уточнили. Ранее агентство сообщало о том, что из-за санкций в Тюмени подорожали солнцезащитные кремы. В местных аптеках цена на них выросла на 15-20%.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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