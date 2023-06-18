Из тюменских магазинов исчезли средства для автозагара

Представители тюменских магазинов сообщают, что дефицит автозагаров возник на фоне отсутствия товара у поставщиков Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Из тюменских магазинов косметики исчезли средства для моментального загара. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали сотрудники нескольких точек продаж. По их словам, первые партии товара в начале сезона были разобраны, а новых поставок пока не ожидается.

«На данный момент в нашем магазине в наличии автозагар только собственной марки. Другие фирмы у нас разобрали в начале сезона, и пока поставок больше не было», — рассказала сотрудница магазина «Летуаль».

О дефиците товара сообщили и в сети «Магнит Косметик» в Тюмени. «У нас сейчас представлены только два вида. Автозагар в форме аэрозоля и спрея. Больше к нам не поступали», — рассказали консультанты в магазине.

Об отсутствии средств для моментального загара заявили и в тюменском филиале интернет-аптеки «Здравсити». Там сообщили, что у поставщиков нет товар на складе. О причинах дефицита там не уточнили.

Ранее агентство сообщало о том, что из-за санкций в Тюмени подорожали солнцезащитные кремы. В местных аптеках цена на них выросла на 15-20%.