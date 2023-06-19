Пермяков зовут погулять по кладбищу в компании призраков и кикиморы

Пермяков приглашают на мистическую экскурсию по Егошихинскому кладбищу. Участников прогулки будут сопровождать актеры в костюмах призраков, кикиморы и других героев городских легенд, которые расскажут страшные истории.
«Мистическая экскурсия по вечернему городу, на которой вы 100% встретите привидение! На маршруте вас будут подстерегать живые призраки. Кикимора прогонит из своих владений, а проклятая дочь восстанет из своей могилы», — рассказывают организаторы экскурсии в группе «Живая история» в соцсети «ВКонтакте».
Экскурсия пройдет 23 июня. Продолжительность — 2 часа. Экскурсия начнется вечером в 19:00 у Пермской художественной галереи, а завершится на Егошихинском кладбище. Стоимость участия — 950 рублей с человека. Если прийти с другом, организаторы каждому дадут скидку — 100 рублей.
Ранее URA.RU рассказало, что в Перми организовали экскурсию по несуществующему заводу. Посмотреть ее можно через очки виртуальной реальности.
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