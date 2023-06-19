В Челябинске упал спрос на садовые участки с домиками

Спрос снизился по сравнению с началом мая 2023 Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Челябинске в июне по сравнению с началом мая 2023 упал спрос на участки с садовыми домиками, а также сократилось количество предложений об их продаже. Об изменениях URA.RU рассказала риелтор и юрист по недвижимости Надежда Кушнова.

«В Челябинске в июне по сравнению с началом мая 2023 снизился спрос на загородную недвижимость, также на досках объявлений стало меньше предложений о продаже садов. Основная причина в том, что садоводы на участках уже все посадили, и, естественно, хотят собрать, многие и вовсе откладывают продажу до осени», — сообщила Кушнова.

По ее словам, на данный момент хозяева дач продают садовые участки в СНТ Челябинска неохотно. Садоводы ждут нового урожая, то время как покупатели предпочитают выбирать из большего количества участков и откладывают покупку сада до осени.