18 июня 2023

Ветераны боевых действий из Пермского края проведут турслет для патриотов

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Полигон Тввику. Тюмень , автомат калашникова, автомат, армия, обмундирование, военнослужащие, солдат, служба в армии, мобилизованные
На мероприятии можно будет поупражняться в сборке автомата Фото:

В Пермском крае пройдет турслет для патриотов. Он состоится с 30 июня по 2 июля на Березовском заливе Очерского пруда. Информация об этом размещена на сайте Всероссийской общественной организации ветеранов (ВООВ) «Боевое братство».

«С 30 июня по 2 июля ждем всех, кто разделяет цели ветеранского движения, кто поддерживает Вооруженные Силы России, всех, кто любит туризм и хорошую патриотическую песню», — говорится на сайте ВООВ. Критериев для участников нет, сервисный сбор составит 200 рублей с человека, предварительная запись и регистрация не нужна.

Участники турслета смогут потренироваться в сборке и разборке автомата Калашникова, поиграть в дартс и волейбол. Также будет организован конкурс на лучшее обустройство туристического лагеря и самое вкусное блюдо, приготовленное на костре. Для желающих принять участие в музыкальной части турслета необходимо заранее зарегистрироваться у организаторов.

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В Пермском крае пройдет турслет для патриотов. Он состоится с 30 июня по 2 июля на Березовском заливе Очерского пруда. Информация об этом размещена на сайте Всероссийской общественной организации ветеранов (ВООВ) «Боевое братство». «С 30 июня по 2 июля ждем всех, кто разделяет цели ветеранского движения, кто поддерживает Вооруженные Силы России, всех, кто любит туризм и хорошую патриотическую песню», — говорится на сайте ВООВ. Критериев для участников нет, сервисный сбор составит 200 рублей с человека, предварительная запись и регистрация не нужна. Участники турслета смогут потренироваться в сборке и разборке автомата Калашникова, поиграть в дартс и волейбол. Также будет организован конкурс на лучшее обустройство туристического лагеря и самое вкусное блюдо, приготовленное на костре. Для желающих принять участие в музыкальной части турслета необходимо заранее зарегистрироваться у организаторов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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