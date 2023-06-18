Ветераны боевых действий из Пермского края проведут турслет для патриотов

19 июня 2023 в 15:20 Размер текста - 17 +

На мероприятии можно будет поупражняться в сборке автомата Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Пермском крае пройдет турслет для патриотов. Он состоится с 30 июня по 2 июля на Березовском заливе Очерского пруда. Информация об этом размещена на сайте Всероссийской общественной организации ветеранов (ВООВ) «Боевое братство». «С 30 июня по 2 июля ждем всех, кто разделяет цели ветеранского движения, кто поддерживает Вооруженные Силы России, всех, кто любит туризм и хорошую патриотическую песню», — говорится на сайте ВООВ. Критериев для участников нет, сервисный сбор составит 200 рублей с человека, предварительная запись и регистрация не нужна. Участники турслета смогут потренироваться в сборке и разборке автомата Калашникова, поиграть в дартс и волейбол. Также будет организован конкурс на лучшее обустройство туристического лагеря и самое вкусное блюдо, приготовленное на костре. Для желающих принять участие в музыкальной части турслета необходимо заранее зарегистрироваться у организаторов.

В Пермском крае пройдет турслет для патриотов. Он состоится с 30 июня по 2 июля на Березовском заливе Очерского пруда. Информация об этом размещена на сайте Всероссийской общественной организации ветеранов (ВООВ) «Боевое братство». «С 30 июня по 2 июля ждем всех, кто разделяет цели ветеранского движения, кто поддерживает Вооруженные Силы России, всех, кто любит туризм и хорошую патриотическую песню», — говорится на сайте ВООВ. Критериев для участников нет, сервисный сбор составит 200 рублей с человека, предварительная запись и регистрация не нужна. Участники турслета смогут потренироваться в сборке и разборке автомата Калашникова, поиграть в дартс и волейбол. Также будет организован конкурс на лучшее обустройство туристического лагеря и самое вкусное блюдо, приготовленное на костре. Для желающих принять участие в музыкальной части турслета необходимо заранее зарегистрироваться у организаторов.