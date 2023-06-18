18 июня 2023

Челябинскую чиновницу задержали по подозрению в получении взятки

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, заключенные, арест, цепь, женщина, преступница, наручники
Сотрудницу администрации подозревают в получении взятки в размере 25 тысяч рублей Фото:

В администрации Тракторозаводского района Челябинска задержали сотрудницу по подозрению в получении взятки. Об этом URA.RU сообщил 19 июня источник в правоохранительных органах.

«Задержали ведущего специалиста отдела семьи и назначения детских пособий администрации Тракторозаводского района. По версии следствия, она получила 25 тысяч рублей от местной жительницы, чтобы быстрее и проще оформить детские пособия», — уточнил источник.

В отношении чиновницы возбуждено четыре уголовных дела по ч.1 ст. 291.2 УК РФ (мелкое взяточничество). После задержания ей избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

URA.RU связалось с пресс-службой СУ СКР региона, там информацией пока не располагают и прокомментировать смогут позже. В администрации Тракторозаводского района на звонки не ответили.

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В администрации Тракторозаводского района Челябинска задержали сотрудницу по подозрению в получении взятки. Об этом URA.RU сообщил 19 июня источник в правоохранительных органах. «Задержали ведущего специалиста отдела семьи и назначения детских пособий администрации Тракторозаводского района. По версии следствия, она получила 25 тысяч рублей от местной жительницы, чтобы быстрее и проще оформить детские пособия», — уточнил источник. В отношении чиновницы возбуждено четыре уголовных дела по ч.1 ст. 291.2 УК РФ (мелкое взяточничество). После задержания ей избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. URA.RU связалось с пресс-службой СУ СКР региона, там информацией пока не располагают и прокомментировать смогут позже. В администрации Тракторозаводского района на звонки не ответили.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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