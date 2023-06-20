День молодежи в Екатеринбурге спас тайный спонсор

В День молодежи в Екатеринбурге выступит Глюк’oZa

20 июня 2023 в 18:34 Размер текста - 17 +

Глюк’oZa выступит на главной сцене парка Маяковского Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU В этом году День молодежи в Екатеринбурге рисковал остаться без звезды — из-за того, что город (планово) остался без гранта от Росмолодежи. Спасли мероприятие в последний момент, найдя спонсора. Он оплатит концерт певицы Глюк’oZa, рассказал URA.RU источник в муниципальной власти. «Она выступит на главной сцене ЦПКиО им. Маяковского у фонтана», — уточнил собеседник. Фамилию спонсора он называть не стал, сославшись на его желание остаться инкогнито. Интересно, что прежде на крупных площадках Екатеринбурга Глюк’oZa не выступала. Накануне мэрия опубликовала полную программу Дня молодежи. Он пройдет 24 июня в парке Маяковского с 12:00 до 20:00. Гостей ожидают лекции, мастер-классы, чтение стихов и художественные номера. На главной сцене парка пройдет фестиваль студенческого творчества и выступление молодежной лиги КВН «ЕКАТ», а на стратегической сессии «Екатеринбург — город молодежи» мэр города Алексей Орлов лично обсудит с молодежью идеи развития молодежной политики в Екатеринбурге. Также будут работать восемь кластеров — «Развитие», «Смыслы», «Креатив», «Поэзия», «Международные отношения», «Юмор», «Безопасность» и «Знание».

В этом году День молодежи в Екатеринбурге рисковал остаться без звезды — из-за того, что город (планово) остался без гранта от Росмолодежи. Спасли мероприятие в последний момент, найдя спонсора. Он оплатит концерт певицы Глюк’oZa, рассказал URA.RU источник в муниципальной власти. «Она выступит на главной сцене ЦПКиО им. Маяковского у фонтана», — уточнил собеседник. Фамилию спонсора он называть не стал, сославшись на его желание остаться инкогнито. Интересно, что прежде на крупных площадках Екатеринбурга Глюк’oZa не выступала. Накануне мэрия опубликовала полную программу Дня молодежи. Он пройдет 24 июня в парке Маяковского с 12:00 до 20:00. Гостей ожидают лекции, мастер-классы, чтение стихов и художественные номера. На главной сцене парка пройдет фестиваль студенческого творчества и выступление молодежной лиги КВН «ЕКАТ», а на стратегической сессии «Екатеринбург — город молодежи» мэр города Алексей Орлов лично обсудит с молодежью идеи развития молодежной политики в Екатеринбурге. Также будут работать восемь кластеров — «Развитие», «Смыслы», «Креатив», «Поэзия», «Международные отношения», «Юмор», «Безопасность» и «Знание».