Россияне будут отдыхать с 1 по 8 января в 2024 году
Россияне в 2024 году на новогодних праздниках будут отдыхать с 1 по 8 января. Проект постановления о переносе выходных дней подготовил Минтруд России.
«Минтруд подготовил проект постановления о переносе выходных дней в 2024 году. <…> Таким образом, будем отдыхать с 1 по 8 января 2024 года», — сообщает Минтруд в своем telegram-канале. Кроме того, выходными будут дни с 29 по 31 декабря. Сами новогодние каникулы продлятся 10 дней. Они начнутся 30 декабря 2023 года.
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