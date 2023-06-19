В Минтруде определились с новогодними каникулами в 2024 году. Скрин Минтруд: новогодние праздники в 2024 году продлятся с 1 по 8 января 19 июня 2023 в 16:16 Размер текста - 17 + Россияне будут отдыхать с 1 по 8 января в 2024 году Фото: Денис Моргунов © URA.RU Россияне в 2024 году на новогодних праздниках будут отдыхать с 1 по 8 января. Проект постановления о переносе выходных дней подготовил Минтруд России. «Минтруд подготовил проект постановления о переносе выходных дней в 2024 году. <…> Таким образом, будем отдыхать с 1 по 8 января 2024 года», — сообщает Минтруд в своем telegram-канале. Кроме того, выходными будут дни с 29 по 31 декабря. Сами новогодние каникулы продлятся 10 дней. Они начнутся 30 декабря 2023 года. Фото: telegram-канал «Минтруд России» Россияне в 2024 году на новогодних праздниках будут отдыхать с 1 по 8 января. Проект постановления о переносе выходных дней подготовил Минтруд России. «Минтруд подготовил проект постановления о переносе выходных дней в 2024 году. <…> Таким образом, будем отдыхать с 1 по 8 января 2024 года», — сообщает Минтруд в своем telegram-канале. Кроме того, выходными будут дни с 29 по 31 декабря. Сами новогодние каникулы продлятся 10 дней. Они начнутся 30 декабря 2023 года. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям