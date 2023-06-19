Депутат Госдумы Тумусов предупредил о вреде для здоровья от перехода на летнее время

19 июня 2023 в 17:40 Размер текста - 17 +

Ранее часы в России переводили ради экономии электроэнергии, напомнил Федот Тумусов Фото: Размик Закарян © URA.RU Переход на летнее и зимнее время отрицательно сказывается на здоровье человека, так как возникает путаница. Ранее эта мера была введена для экономии электроэнергии, заявил в беседе с URA.RU первый зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов. «Мы эту проблему обсуждали. Но особой необходимости перехода на летнее или на зимнее время я, например, не вижу. Это катание туда-сюда ничего хорошего не дает. Ранее время меняли для того, чтобы экономить электроэнергию, типа раньше наступает утро, а мы позже свет включаем и наоборот. Из-за этого весь сыр-бор затеяли. Но я считаю, что это не нужно. Это наоборот на людей отрицательно влияет с точки зрения здоровья», — объяснил Федот Тумусов. В качестве примера депутат Госдумы привел регионы, когда летом преобладают «белые ночи» и им вообще не нужен перевод часов. «У нас в Якутии, например, летом белые ночи. Солнце вообще не заходит. Ночью у нас в Якутии светло. Как менять тогда время? Мы же не можем ставить тут дневное время. Поэтому я считаю, что это абсурд — менять время. Ничего не нужно делать, как было, так и оставить нужно. Люди не путаются сейчас, время идет и все нормально», — подчеркнул Тумусов. Ранее зампредседателя комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению Михаил Матвеев заявил о возможности возврата в России перехода на летнее время. Законопроект будет внесен в Государственную думу 21 июня, в день летнего солнцестояния. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Переход на летнее и зимнее время отрицательно сказывается на здоровье человека, так как возникает путаница. Ранее эта мера была введена для экономии электроэнергии, заявил в беседе с URA.RU первый зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов. «Мы эту проблему обсуждали. Но особой необходимости перехода на летнее или на зимнее время я, например, не вижу. Это катание туда-сюда ничего хорошего не дает. Ранее время меняли для того, чтобы экономить электроэнергию, типа раньше наступает утро, а мы позже свет включаем и наоборот. Из-за этого весь сыр-бор затеяли. Но я считаю, что это не нужно. Это наоборот на людей отрицательно влияет с точки зрения здоровья», — объяснил Федот Тумусов. В качестве примера депутат Госдумы привел регионы, когда летом преобладают «белые ночи» и им вообще не нужен перевод часов. «У нас в Якутии, например, летом белые ночи. Солнце вообще не заходит. Ночью у нас в Якутии светло. Как менять тогда время? Мы же не можем ставить тут дневное время. Поэтому я считаю, что это абсурд — менять время. Ничего не нужно делать, как было, так и оставить нужно. Люди не путаются сейчас, время идет и все нормально», — подчеркнул Тумусов. Ранее зампредседателя комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению Михаил Матвеев заявил о возможности возврата в России перехода на летнее время. Законопроект будет внесен в Государственную думу 21 июня, в день летнего солнцестояния.