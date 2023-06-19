В лагере для челябинских контрактников прошел концерт

Концерты в Чебаркуле будут проводить до отправки бойцов в зону спецоперации Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В палаточном лагере для подготовки мобилизованных в танковой дивизии ЦВО под Чебаркулем Челябинской области начались концерты в мобильном доме культуры. Как сообщили URA.RU в областном министерстве культуры, в минувшие выходные, 17 и 18 июня, зрителями первого из них стали 300 контрактников, проходящих боевое слаживание.

«Клуб на триста человек установлен по поручению губернатора Алексея Текслера в конце декабря 2022 года. Это огромная утепленная палатка, но оборудованная звуком, светом и мультимедиа. В ней можно проводить концертные программы, лекции, показывать кино. Концерты мы планируем продолжать до того момента, пока ребята не отправятся в зону проведения спецоперации», — рассказала первый заместитель министра культуры Челябинской области Ирина Анфалова-Шишкина.

По словам Анфаловой-Шишкиной, областной минкульт осуществляет культурно-массовое сопровождение сборов. Работа проводится по поручению губернатора, просьбе самих военных и в рамках национального проекта «Творческие люди».