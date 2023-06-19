Тюменские коммунисты начали работу с протестным электоратом перед выборами. Депутаты фракции внесли в областную думу законопроект, отменяющий обязательное государственное страхование депутатов за счет регионального бюджета.
«Законопроектом предлагается приостановить действие нормы для депутатов Тюменской областной Думы, в части обязательного государственного страхования за счет средств областного бюджета на сумму годового денежного вознаграждения депутата областной Думы», — сказано в пояснительной записке к законопроекту.
Выборы губернатора Тюменской области, городской думы Тюмени и довыборы в облдуму состоятся 10 сентября. Кандидатом в губернаторы от КПРФ станет Иван Левченко.
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