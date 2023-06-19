Тюменские коммунисты начали работу с протестным электоратом

Тюменские коммунисты внесли законопроект, отменяющий госстрахование для депутатов

19 июня 2023 в 18:54 Размер текста - 17 +

Тюменская КПРФ хочет отменить страхование депутатов за госбюджет Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU Тюменские коммунисты начали работу с протестным электоратом перед выборами. Депутаты фракции внесли в областную думу законопроект, отменяющий обязательное государственное страхование депутатов за счет регионального бюджета. «Законопроектом предлагается приостановить действие нормы для депутатов Тюменской областной Думы, в части обязательного государственного страхования за счет средств областного бюджета на сумму годового денежного вознаграждения депутата областной Думы», — сказано в пояснительной записке к законопроекту. Выборы губернатора Тюменской области, городской думы Тюмени и довыборы в облдуму состоятся 10 сентября. Кандидатом в губернаторы от КПРФ станет Иван Левченко.

Тюменские коммунисты начали работу с протестным электоратом перед выборами. Депутаты фракции внесли в областную думу законопроект, отменяющий обязательное государственное страхование депутатов за счет регионального бюджета. «Законопроектом предлагается приостановить действие нормы для депутатов Тюменской областной Думы, в части обязательного государственного страхования за счет средств областного бюджета на сумму годового денежного вознаграждения депутата областной Думы», — сказано в пояснительной записке к законопроекту. Выборы губернатора Тюменской области, городской думы Тюмени и довыборы в облдуму состоятся 10 сентября. Кандидатом в губернаторы от КПРФ станет Иван Левченко.