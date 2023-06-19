Тюменские коммунисты начали работу с протестным электоратом

Тюменские коммунисты внесли законопроект, отменяющий госстрахование для депутатов
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Пленарное заседание Законодательного собрания Пермского края. Пермь, флаг кпрф, фракция кпрф
Тюменская КПРФ хочет отменить страхование депутатов за госбюджет Фото:

Тюменские коммунисты начали работу с протестным электоратом перед выборами. Депутаты фракции внесли в областную думу законопроект, отменяющий обязательное государственное страхование депутатов за счет регионального бюджета.

«Законопроектом предлагается приостановить действие нормы для депутатов Тюменской областной Думы, в части обязательного государственного страхования за счет средств областного бюджета на сумму годового денежного вознаграждения депутата областной Думы», — сказано в пояснительной записке к законопроекту.

Выборы губернатора Тюменской области, городской думы Тюмени и довыборы в облдуму состоятся 10 сентября. Кандидатом в губернаторы от КПРФ станет Иван Левченко.

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Тюменские коммунисты начали работу с протестным электоратом перед выборами. Депутаты фракции внесли в областную думу законопроект, отменяющий обязательное государственное страхование депутатов за счет регионального бюджета. «Законопроектом предлагается приостановить действие нормы для депутатов Тюменской областной Думы, в части обязательного государственного страхования за счет средств областного бюджета на сумму годового денежного вознаграждения депутата областной Думы», — сказано в пояснительной записке к законопроекту. Выборы губернатора Тюменской области, городской думы Тюмени и довыборы в облдуму состоятся 10 сентября. Кандидатом в губернаторы от КПРФ станет Иван Левченко.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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