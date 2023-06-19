Курганский заводчанин поймал около 60 рыб на соревновании (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Кургане прошли соревнования по ловле рыбы между цехами завода «Курганстальмост». Об этом сообщается в официальной группе предприятия в социальной сети «ВКонтакте».

«В соревнованиях по рыбной ловле Курганстальмоста приняли участие 16 команд, в составе каждой по два человека. Карп клевал, но артачился — обрывал снасти. Пришлось довольствоваться рыбкой помельче», — указано в посте группы.

Сообщается, что Михаил Смоляков, сотрудник цеха 12, который стал победителем соревнования, удалось поймать 58 рыб. Вес самой большой рыбы из его улова — 90 граммов. Наибольшая масса улова досталась Игорю Накорякову. Вес рыбы, пойманной им, составил 730 граммов. По итогам соревнований, первое место досталось цеху 12, второе место занял цех 2, а третье — 9.

Ранее URA.RU писало, что курганский пенсионер поймал сотни карасей в озере на «фитили». Его задержали сотрудники областной полиции.

Победителем соревнования по ловле рыбы стал цех 12 Фото: группа «Курганстальмост» в соцсети «ВКонтакте»

Курганский завод организовал соревнование по рыбалке для своих сотрудников Фото: группа «Курганстальмост» в соцсети «ВКонтакте»